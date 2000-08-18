Раздел: Авто
Audi рассекретила дизайн нового спортивного электрокара
Немецкая компания привезла на конкурс элегантности в Пеббл-Бич новый электрический концепт.
Разработчики характеризуют новый концепт Audi PB18 e-tron как «радикальный драйверский автомобиль для гоночного трека и дороги».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Кстати, никаких автопилотов, только водитель может управлять машиной, а еще у новинки есть интересная особенность – возможность центрировать водительский монокок, если в кабине находится только пилот.
Концепт обладает следующими размерами: длина – 4,53 метра, ширина – 2 метра, высота всего 1,15 метра и колесная база равна 2,7 метра. Вес машины составляет 1 550 кг, что не так и много для электромобиля. Для сравнения, топовая Tesla Model S P100D весит 2 250 кг. Кстати, объем багажного отделения у PB18 составляет 470 литров.
Концепт обладает эффектной агрессивной внешностью с использованием решений гоночных прототипов и оснащен большими 22-дюймовыми колесами с ассиметричным дизайном, за остановку которых отвечают карбоновые 19-дюймовые тормозные диски. Шины – 275/35 спереди и 315/30 сзади.
Силовая установка Audi PB18 e-tron включает три электромотора – один на передней оси (150 кВт) и два на задней (350 кВт). Комбинированная мощность полноприводного концепта составляет 500 кВт (680 л.с.), но ее можно краткосрочно увеличить в режиме «овербуст» до 570 кВт (775 л.с.), а пиковый крутящий момент достигает 830 Нм. Кстати, последний распределяется между колесами передней и задней оси с помощью системы Torque Control Manager в зависимости от дорожной ситуации. В такой конфигурации купе способно выстреливать с места до 100 км/ч менее, чем за две секунды.
Электрический спорткар оснащается твердотельной батареей с жидкостным охлаждением емкостью 95 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 500 км по новому циклу WLTP. Батарея заряжается через 800-вольтную систему, что позволяет полностью зарядить ее за 15 минут. Поддерживается система беспроводной зарядки Audi Wireless Charging.
Разработчики характеризуют новый концепт Audi PB18 e-tron как «радикальный драйверский автомобиль для гоночного трека и дороги».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Кстати, никаких автопилотов, только водитель может управлять машиной, а еще у новинки есть интересная особенность – возможность центрировать водительский монокок, если в кабине находится только пилот.
Концепт обладает следующими размерами: длина – 4,53 метра, ширина – 2 метра, высота всего 1,15 метра и колесная база равна 2,7 метра. Вес машины составляет 1 550 кг, что не так и много для электромобиля. Для сравнения, топовая Tesla Model S P100D весит 2 250 кг. Кстати, объем багажного отделения у PB18 составляет 470 литров.
Концепт обладает эффектной агрессивной внешностью с использованием решений гоночных прототипов и оснащен большими 22-дюймовыми колесами с ассиметричным дизайном, за остановку которых отвечают карбоновые 19-дюймовые тормозные диски. Шины – 275/35 спереди и 315/30 сзади.
Силовая установка Audi PB18 e-tron включает три электромотора – один на передней оси (150 кВт) и два на задней (350 кВт). Комбинированная мощность полноприводного концепта составляет 500 кВт (680 л.с.), но ее можно краткосрочно увеличить в режиме «овербуст» до 570 кВт (775 л.с.), а пиковый крутящий момент достигает 830 Нм. Кстати, последний распределяется между колесами передней и задней оси с помощью системы Torque Control Manager в зависимости от дорожной ситуации. В такой конфигурации купе способно выстреливать с места до 100 км/ч менее, чем за две секунды.
Электрический спорткар оснащается твердотельной батареей с жидкостным охлаждением емкостью 95 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 500 км по новому циклу WLTP. Батарея заряжается через 800-вольтную систему, что позволяет полностью зарядить ее за 15 минут. Поддерживается система беспроводной зарядки Audi Wireless Charging.
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