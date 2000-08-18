Раздел: Авто
Эксперты назвали самые надежные б/у автомобили
Пять подержанных автомобилей, которые лучше новых.
Самый лучший автомобиль - это новый автомобиль, уверены многие. Рациональное зерно в этом утверждении есть. Но существует и другая точка зрения.
Что если ваш бюджет позволяет смотреть только на бюджетные новые авто. А это означает не только отсутствие множества опций, которые делают езду более комфортной и безопасной, но и общее ощущение обладания дешевой вещью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автотема.
Не лучше ли купить за те же деньги слегка подержанный автомобиль более высокого класса? Это и комфорт, и стиль, и престиж. И даже более высокая надежность, ведь более дорогие авто зачастую имеют ощутимо больший ресурс, чем одноразовые бюджетные машины.
Многие выбирают именно этот путь. И оказываются в выигрыше.
Разумеется, при соблюдении нескольких условий. Нельзя покупать б/у автомобиль без тщательной проверки. Нельзя покупать подержанную машину на последние деньги (всегда есть риск внезапной поломки). И не стоит покупать автомобиль, не задумавшись о том, будет ли вам по карману его содержание (класс авто должен соответствовать вашему кошельку).
Но соблюдение всех этих условий позволит получить именно тот результат, на который вы рассчитываете - за сумму, которой хватает лишь на бюджетный новый автомобиль, вы получаете настоящую хорошую машину.
Рассмотрим несколько примеров подержанных автомобилей, которые лучше всего иллюстрируют такой подход.
Вот пять б/у авто, которые можно купить в пределах 300-500 тыс. грн.
Toyota Camry
2008-2013 гг.
От $15 тыс.
Что “сороковка” (2008-2012 гг), что “пятидесятка” (после 2012 года) являются эталонами надежности и символом “безпроблемности”.
В особенности это касается “сороковки”.
Лучшим сочетанием для “сороковки” является 2,4-литровый двигатель с АКПП (здесь она 5-ступенчатая). Купив такую машину у заботливого хозяина и продолжая толково ухаживать за ней, вы можете смело рассчитывать на 250-300 тыс. км пробега без особых проблем.
То же касается “пятидесятки” с двигателем 2,5 л. Многие владельцы уже проехали более 200 тыс. км, ни разу не столкнувшись с серьезными проблемами.
Разве что ездить придется на газу, дизельных версий Camry нет, а бензиновые довольно прожорливы.
Серьезные претензии к надежности бывают разве что в адрес версии с 3,5-литровым двигателем. Сам по себе этот 6-цилиндровый двигатель довольно надежный, но весьма сложный в обслуживании (особенность конструкции - доступ к трем из шести цилиндров требует снятия части навесного оборудования). А 6-ступенчатая АКПП слишком нежная для 277 л.с., которые выдает мотор, и часто выходит из строя уже к 150 тыс. км пробега.
К тому же передняя подвеска оказалась хлипковата для тяжелого мотора и требует переборки чаще, чем на версии с двигателем 2,4 л.
Да и ездят на таких машинах обычно любители погонять, поэтому состояние этих машин обычно не аховое. Даже самую надежную машину можно “убить”, все таки, металл - это металл.
Honda CR-V
2008-2012 гг.
$12-15 тыс.
Один из самых добротных и надежных автомобилей в истории автопрома последних десятилетий.
Здесь простые и надежные хондовские атмосферные двигатели 2 и 2,4 л с распределенным впрыском топлива в сочетании с классическим “автоматом”, живучая ходовая и продуманная электрика.
Многие владельцы CR-V проезжают по 200-250 тыс. км, так и не узнав, что такое крупные ремонты.
Если как следует проверить автомобиль перед сделкой, можно смело покупать CR-V с пробегом 100 и даже 150 тыс. км. Все равно такой автомобиль окажется более долговечным и в длительной перспективе будет доставлять меньше неприятностей, чем купленный за те же деньги новый “бюджетник”.
Главный минус CR-V - большой расход топлива бензиновых моторов (12-13 л в городе и выше) и почти полное отсутствие дизельной версии (у нас она не продавалась, да и в Европе их было немного).
При нынешних безумных ценах на бензин, обойтись без газовой установки на CR-V - это подвиг. Либо надо сразу покупать машину с газом, либо ставить его сразу после покупки.
Mitsubishi Pajero Sport
2008-2012 гг.
$15-17 тыс.
Что если хочется большой и внушительный “джип”, а денег на новый Prado или Discovery нет? Значит ли это, что нужно попытаться купить бюджетный китайский кроссовер?
Нет, ведь за те же деньги вполне можно обзавестись одним из лучших внедорожников в мире, правда, слегка подержанным.
Pajero Sport первого поколения пользовался у нас огромной популярностью. И до сих пор таких машин на украинских дорогах - великое множество. Это свидетельствует в том числе и об их надежности и ремонтопригодности.
Тут играет роль и простота конструкции, позволяющая обслуживать машину чуть ли не в гаражах, и доступность запчастей. Дизельный двигатель Pajero Sport был способен переваривать чуть ли не тракторную солярку, а мощная рамная конструкция позволяла не особо прихотливым владельцам годами не обращать внимание на ржавчину (мало ли что пороги гниют, лишь бы рама целая была).
Pajero Sport второго поколения (после 2008 года) выглядит более современно, едет поинтереснее, но по прежнему обладает огромным внедорожным потенциалом и отличается простотой и надежностью.
Если машина не была в авариях, не “убивалась” на серьезном бездорожье и вовремя обслуживалась, ей, как говорится, сносу нет.
Поэтому можно смело покупать Pajero Sport с пробегом 100-150 тыс. км, такой автомобиль продолжит радовать вас и годы спустя, когда бюджетный китайский кроссовер уже давно будет досматривать сны на свалке металлолома.
Ну и разумеется, лучше взять машину с 2,5-литровым дизелем. Он едет не хуже 3-литрового бензинового мотора, но при этом не так разорителен на заправках.
Mazda 6
$12-14 тыс.
2008-2012 гг.
Безусловно, третье поколение “шестерки” намного красивее второго, да и едет поинтереснее, но эти машины (после 2013 года) и стоят подороже и отличаются несколько меньшей надежностью. В первую очередь из-за новых двигателей серии SKYACTIV с высокой степенью сжатия и непосредственным впрыском. Они отлично “везут”, но весьма требовательны к качеству топлива. Чаще всего они становятся проблемными уже к 150 тыс. км пробега. Покупка такой машины рациональна только если речь идет о новом авто либо же о небольших пробегах.
Что касается второго поколения Mazda 6, то оно оснащалось старыми добрыми моторами с распределенным впрыском, которые при должном уходе способны проездить довольно долго.
Плюсом Mazda также являются классические “автоматы”, которые намного надежнее новомодных “роботов” и вариаторов.
Цены на второе поколение “шестерки” довольно божеские. Купив такую машину в хорошем состоянии можно получать несравнимо большее удовольствие от езды, чем на купленном за такую же цену “бюджетнике”.
Главное - следить за состоянием кузова. У Mazda всегда были чуть хуже металл и качество лакокрасочного покрытия, чем у тех же Toyota и Honda, поэтому ржавчина - не редкость даже на 5-7-летних авто.
Читайте также: Эксперты назвали самые ненадежные авто
Volvo S80
$15-17 тыс.
2007-2012 гг.
А если хочется премиума? Большинству на ум в первую очередь придут “немцы” или же премиальные бренды японских производителей.
Но в этой статье из премиума мы выбираем Volvo. Исторически сложилось, что этот бренд в Украине не очень популярен. Поэтому цены на машины на вторичном рынке порой бывают очень сладкими. Volvo - один из тех брендов, которые легко купить, но сложно продать.
Но если вас потеря при последующей перепродаже волнует меньше, чем удовольствие и комфорт уже сейчас, то Volvo - отличный выбор. В частности, большой седан S80 - который является конкурентом Toyota Camry, Volkswagen Passat, BMW 5 Series.
Это большой и комфортный автомобиль с массой опций и большим акцентом на безопасность. Плюсом S80 является наличие полноприводной версии, а также выбор двигателей, среди которых есть и неплохие дизели.
Volvo весьма недешевый бренд в ремонте. Однако при этом отличается высокой надежностью и огромным ресурсом. При должном уходе S80 может запросто отходить не одну сотню тысяч километров.
В общем, если у вы ограничены в средствах на разовую крупную покупку, но в целом ваши доходы позволяют содержать не самую дешевую машину, то Volvo вполне может быть вашим вариантом.
Машина обойдется вам дешевле, чем более популярные премиальные немцы схожего возраста и комплектации. И будет доставлять не меньше удовольствия.
Низкая угоняемость - еще один огромный плюс Volvo. В отличие от Camry или Mazda 6, которые оставлять без специальных противоугонных систем и на неохраняемой стоянке может только безумец, S80 вообще не интересует угонщиков.
Самый лучший автомобиль - это новый автомобиль, уверены многие. Рациональное зерно в этом утверждении есть. Но существует и другая точка зрения.
Что если ваш бюджет позволяет смотреть только на бюджетные новые авто. А это означает не только отсутствие множества опций, которые делают езду более комфортной и безопасной, но и общее ощущение обладания дешевой вещью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автотема.
Не лучше ли купить за те же деньги слегка подержанный автомобиль более высокого класса? Это и комфорт, и стиль, и престиж. И даже более высокая надежность, ведь более дорогие авто зачастую имеют ощутимо больший ресурс, чем одноразовые бюджетные машины.
Многие выбирают именно этот путь. И оказываются в выигрыше.
Разумеется, при соблюдении нескольких условий. Нельзя покупать б/у автомобиль без тщательной проверки. Нельзя покупать подержанную машину на последние деньги (всегда есть риск внезапной поломки). И не стоит покупать автомобиль, не задумавшись о том, будет ли вам по карману его содержание (класс авто должен соответствовать вашему кошельку).
Но соблюдение всех этих условий позволит получить именно тот результат, на который вы рассчитываете - за сумму, которой хватает лишь на бюджетный новый автомобиль, вы получаете настоящую хорошую машину.
Рассмотрим несколько примеров подержанных автомобилей, которые лучше всего иллюстрируют такой подход.
Вот пять б/у авто, которые можно купить в пределах 300-500 тыс. грн.
Toyota Camry
2008-2013 гг.
От $15 тыс.
Что “сороковка” (2008-2012 гг), что “пятидесятка” (после 2012 года) являются эталонами надежности и символом “безпроблемности”.
В особенности это касается “сороковки”.
Лучшим сочетанием для “сороковки” является 2,4-литровый двигатель с АКПП (здесь она 5-ступенчатая). Купив такую машину у заботливого хозяина и продолжая толково ухаживать за ней, вы можете смело рассчитывать на 250-300 тыс. км пробега без особых проблем.
То же касается “пятидесятки” с двигателем 2,5 л. Многие владельцы уже проехали более 200 тыс. км, ни разу не столкнувшись с серьезными проблемами.
Разве что ездить придется на газу, дизельных версий Camry нет, а бензиновые довольно прожорливы.
Серьезные претензии к надежности бывают разве что в адрес версии с 3,5-литровым двигателем. Сам по себе этот 6-цилиндровый двигатель довольно надежный, но весьма сложный в обслуживании (особенность конструкции - доступ к трем из шести цилиндров требует снятия части навесного оборудования). А 6-ступенчатая АКПП слишком нежная для 277 л.с., которые выдает мотор, и часто выходит из строя уже к 150 тыс. км пробега.
К тому же передняя подвеска оказалась хлипковата для тяжелого мотора и требует переборки чаще, чем на версии с двигателем 2,4 л.
Да и ездят на таких машинах обычно любители погонять, поэтому состояние этих машин обычно не аховое. Даже самую надежную машину можно “убить”, все таки, металл - это металл.
Honda CR-V
2008-2012 гг.
$12-15 тыс.
Один из самых добротных и надежных автомобилей в истории автопрома последних десятилетий.
Здесь простые и надежные хондовские атмосферные двигатели 2 и 2,4 л с распределенным впрыском топлива в сочетании с классическим “автоматом”, живучая ходовая и продуманная электрика.
Многие владельцы CR-V проезжают по 200-250 тыс. км, так и не узнав, что такое крупные ремонты.
Если как следует проверить автомобиль перед сделкой, можно смело покупать CR-V с пробегом 100 и даже 150 тыс. км. Все равно такой автомобиль окажется более долговечным и в длительной перспективе будет доставлять меньше неприятностей, чем купленный за те же деньги новый “бюджетник”.
Главный минус CR-V - большой расход топлива бензиновых моторов (12-13 л в городе и выше) и почти полное отсутствие дизельной версии (у нас она не продавалась, да и в Европе их было немного).
При нынешних безумных ценах на бензин, обойтись без газовой установки на CR-V - это подвиг. Либо надо сразу покупать машину с газом, либо ставить его сразу после покупки.
Mitsubishi Pajero Sport
2008-2012 гг.
$15-17 тыс.
Что если хочется большой и внушительный “джип”, а денег на новый Prado или Discovery нет? Значит ли это, что нужно попытаться купить бюджетный китайский кроссовер?
Нет, ведь за те же деньги вполне можно обзавестись одним из лучших внедорожников в мире, правда, слегка подержанным.
Pajero Sport первого поколения пользовался у нас огромной популярностью. И до сих пор таких машин на украинских дорогах - великое множество. Это свидетельствует в том числе и об их надежности и ремонтопригодности.
Тут играет роль и простота конструкции, позволяющая обслуживать машину чуть ли не в гаражах, и доступность запчастей. Дизельный двигатель Pajero Sport был способен переваривать чуть ли не тракторную солярку, а мощная рамная конструкция позволяла не особо прихотливым владельцам годами не обращать внимание на ржавчину (мало ли что пороги гниют, лишь бы рама целая была).
Pajero Sport второго поколения (после 2008 года) выглядит более современно, едет поинтереснее, но по прежнему обладает огромным внедорожным потенциалом и отличается простотой и надежностью.
Если машина не была в авариях, не “убивалась” на серьезном бездорожье и вовремя обслуживалась, ей, как говорится, сносу нет.
Поэтому можно смело покупать Pajero Sport с пробегом 100-150 тыс. км, такой автомобиль продолжит радовать вас и годы спустя, когда бюджетный китайский кроссовер уже давно будет досматривать сны на свалке металлолома.
Ну и разумеется, лучше взять машину с 2,5-литровым дизелем. Он едет не хуже 3-литрового бензинового мотора, но при этом не так разорителен на заправках.
Mazda 6
$12-14 тыс.
2008-2012 гг.
Безусловно, третье поколение “шестерки” намного красивее второго, да и едет поинтереснее, но эти машины (после 2013 года) и стоят подороже и отличаются несколько меньшей надежностью. В первую очередь из-за новых двигателей серии SKYACTIV с высокой степенью сжатия и непосредственным впрыском. Они отлично “везут”, но весьма требовательны к качеству топлива. Чаще всего они становятся проблемными уже к 150 тыс. км пробега. Покупка такой машины рациональна только если речь идет о новом авто либо же о небольших пробегах.
Что касается второго поколения Mazda 6, то оно оснащалось старыми добрыми моторами с распределенным впрыском, которые при должном уходе способны проездить довольно долго.
Плюсом Mazda также являются классические “автоматы”, которые намного надежнее новомодных “роботов” и вариаторов.
Цены на второе поколение “шестерки” довольно божеские. Купив такую машину в хорошем состоянии можно получать несравнимо большее удовольствие от езды, чем на купленном за такую же цену “бюджетнике”.
Главное - следить за состоянием кузова. У Mazda всегда были чуть хуже металл и качество лакокрасочного покрытия, чем у тех же Toyota и Honda, поэтому ржавчина - не редкость даже на 5-7-летних авто.
Читайте также: Эксперты назвали самые ненадежные авто
Volvo S80
$15-17 тыс.
2007-2012 гг.
А если хочется премиума? Большинству на ум в первую очередь придут “немцы” или же премиальные бренды японских производителей.
Но в этой статье из премиума мы выбираем Volvo. Исторически сложилось, что этот бренд в Украине не очень популярен. Поэтому цены на машины на вторичном рынке порой бывают очень сладкими. Volvo - один из тех брендов, которые легко купить, но сложно продать.
Но если вас потеря при последующей перепродаже волнует меньше, чем удовольствие и комфорт уже сейчас, то Volvo - отличный выбор. В частности, большой седан S80 - который является конкурентом Toyota Camry, Volkswagen Passat, BMW 5 Series.
Это большой и комфортный автомобиль с массой опций и большим акцентом на безопасность. Плюсом S80 является наличие полноприводной версии, а также выбор двигателей, среди которых есть и неплохие дизели.
Volvo весьма недешевый бренд в ремонте. Однако при этом отличается высокой надежностью и огромным ресурсом. При должном уходе S80 может запросто отходить не одну сотню тысяч километров.
В общем, если у вы ограничены в средствах на разовую крупную покупку, но в целом ваши доходы позволяют содержать не самую дешевую машину, то Volvo вполне может быть вашим вариантом.
Машина обойдется вам дешевле, чем более популярные премиальные немцы схожего возраста и комплектации. И будет доставлять не меньше удовольствия.
Низкая угоняемость - еще один огромный плюс Volvo. В отличие от Camry или Mazda 6, которые оставлять без специальных противоугонных систем и на неохраняемой стоянке может только безумец, S80 вообще не интересует угонщиков.
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