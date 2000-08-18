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АвтоВАЗ выпустит "заряженную" Lada Xray Cross
Премьера новинки состоится уже на следующей неделе.
Картинка-анонс «внедорожной» версии хэтча Lada Xray Cross появилась на официальных страницах марки в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
На изображении имеется надпись: «Новый Lada Xray Cross. Премьера на ММАС-2018». То есть новая версия модели дебютирует в рамках Московского автосалона, который распахнет свои двери для представителей СМИ 29 августа текущего года.
Судя по тизеру, для Xray Cross предусмотрена возможность выбора режимов движения: Sport, Off-Road, по песку и по снегу/скользкой дороге (у кросс-версий седана и универсала Vesta такой опции пока нет). Другие подробности о новинке не раскрываются. Очевидно, что внешне от стандартного хэтча версия Cross также будет отличаться наличием неокрашенного пластикового обвеса – как у «внедорожных» седана и универсала Vesta. В салоне же хэтчбека наверняка появятся новые декоративные вставки.
Между тем ранее в базу Росстандарта внесли обновленное Одобрение типа транспортного средства Lada Xray. В документе появились другие габариты – видимо, это размеры кросс-версии. Согласно ОТТС, длина «кроссовера» составляет 4 171 мм, что на 6 мм больше, чем у обычного хэтча. Ширина Xray Cross равна 1 810 мм (+46 мм), высота – 1 645 мм (+75 мм), колесная база не изменилась – 2 592 мм. Дорожный просвет в ОТТС не указан. У стандартного Xray этот показатель равен 195 мм, а у Xray Cross он наверняка перевалит за 200 мм (дорожный просвет седана и универсала Vesta Cross – 203 мм).
Изменений в моторной гамме Xray не будет, полный привод тоже не появится. Обычный Xray сегодня доступен с бензиновыми двигателями 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.), оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», для топового мотора еще предусмотрена роботизированная трансмиссия. Не исключено, что Lada Xray Cross будут продавать только со 122-сильным двигателем.
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Цена стандартной «пятидверки» сегодня стартует с отметки в 629 900 рублей. Кросс-версию, вероятно, предложат лишь в топовой комплектации – как и седан и универсал Lada Vesta Cross (четырехдверная «внедорожная» Веста стоит от 763 900 рублей, «сарай» - от 795 900 рублей).
Картинка-анонс «внедорожной» версии хэтча Lada Xray Cross появилась на официальных страницах марки в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
На изображении имеется надпись: «Новый Lada Xray Cross. Премьера на ММАС-2018». То есть новая версия модели дебютирует в рамках Московского автосалона, который распахнет свои двери для представителей СМИ 29 августа текущего года.
Судя по тизеру, для Xray Cross предусмотрена возможность выбора режимов движения: Sport, Off-Road, по песку и по снегу/скользкой дороге (у кросс-версий седана и универсала Vesta такой опции пока нет). Другие подробности о новинке не раскрываются. Очевидно, что внешне от стандартного хэтча версия Cross также будет отличаться наличием неокрашенного пластикового обвеса – как у «внедорожных» седана и универсала Vesta. В салоне же хэтчбека наверняка появятся новые декоративные вставки.
Между тем ранее в базу Росстандарта внесли обновленное Одобрение типа транспортного средства Lada Xray. В документе появились другие габариты – видимо, это размеры кросс-версии. Согласно ОТТС, длина «кроссовера» составляет 4 171 мм, что на 6 мм больше, чем у обычного хэтча. Ширина Xray Cross равна 1 810 мм (+46 мм), высота – 1 645 мм (+75 мм), колесная база не изменилась – 2 592 мм. Дорожный просвет в ОТТС не указан. У стандартного Xray этот показатель равен 195 мм, а у Xray Cross он наверняка перевалит за 200 мм (дорожный просвет седана и универсала Vesta Cross – 203 мм).
Изменений в моторной гамме Xray не будет, полный привод тоже не появится. Обычный Xray сегодня доступен с бензиновыми двигателями 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.), оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», для топового мотора еще предусмотрена роботизированная трансмиссия. Не исключено, что Lada Xray Cross будут продавать только со 122-сильным двигателем.
Читайте также: "АвтоВАЗ" может прекратить выпуск Lada Priora
Цена стандартной «пятидверки» сегодня стартует с отметки в 629 900 рублей. Кросс-версию, вероятно, предложат лишь в топовой комплектации – как и седан и универсал Lada Vesta Cross (четырехдверная «внедорожная» Веста стоит от 763 900 рублей, «сарай» - от 795 900 рублей).
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