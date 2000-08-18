» » Фургон MAN TGE превратили в дом на колесах
Раздел: Авто  
0

Фургон MAN TGE превратили в дом на колесах

Фургон MAN TGE превратили в дом на колесахКемпер MAN TGE получил агрессивный дизайн.

Мир похоже, наслаждается чем-то вроде ренессанса в индустрии тюнинга фургонов. За короткий период было представлено много новых проектов тюнинга фургонов, превращающих их в комфортабельные кемперы для длительных путешествий. Последнее слово в этом деле сказала немецкая компания Knaus Tabbert, подготовившая тюнинг сразу двух фургонов – MAN TGE и Peugeot Boxer.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vwdrive.

Оба фургона для путешествий от Knaus Tabbert пока что существуют в статусе концепта, поэтому их нельзя будет купить в ближайшем будущем, по крайней мере, пока. И это печальная новость, поскольку CUVolution и CUVision, безусловно, выделяются из толпы.

Кемперы MAN TGE и Peugeot Boxer от Knaus Tabbert получили агрессивный обвес кузова, сплиттеры в передних бамперах, множество дополнительных воздухозаборников и даже диффузор в задней части. Агрессивность Boxer дополняет крыло на крышу. Колеса подобраны легкосплавные размером 22-дюйма.

Читайте также: Mercedes-Benz Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах

Нет никакой информации о внутренних доработках кемперов от Knaus Tabbert или о том, была ли увеличена их мощность. Увидеть агрессивные фургоны вживую можно в Дюссельдорфе на автошоу Caravan Salon, проходящем с 24 августа по 2 сентября.

Фургон MAN TGE превратили в дом на колесах
Фургон MAN TGE превратили в дом на колесах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: MAN TGE, тюнинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:37 » Автор: Ирина Шевченко
     137
     0

Похожие новости по теме

Mercedes-Benz Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах Mercedes-Benz Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах

Интерьер отделан карбоновыми вставками.

"Заряженный" Тoyota Alphard получил агрессивный дизайн

Rowen разработал тюнинг-пакет для минивэна Toyota Alphard.

Mercedes-Benz Sprinter превратили в лоурайдер Mercedes-Benz Sprinter превратили в лоурайдер

Автомобиль получил пневматическую подвеску и низкий дорожный просвет.

Mercedes представил интерьер фургона Sprinter нового поколения  Mercedes представил интерьер фургона Sprinter нового поколения 

Представители немецкой премиальной марки Mercedes-Benz официально рассекретили интерьер фургона Sprinter нового поколения.

Mercedes-Benz презентовал фургон будущего Mercedes-Benz презентовал фургон будущего

В Штутгарте был представлен концепт фургона будущего - Mercedes-Benz Vision Van.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх