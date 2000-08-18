Раздел: Авто
Фургон MAN TGE превратили в дом на колесах
Кемпер MAN TGE получил агрессивный дизайн.
Мир похоже, наслаждается чем-то вроде ренессанса в индустрии тюнинга фургонов. За короткий период было представлено много новых проектов тюнинга фургонов, превращающих их в комфортабельные кемперы для длительных путешествий. Последнее слово в этом деле сказала немецкая компания Knaus Tabbert, подготовившая тюнинг сразу двух фургонов – MAN TGE и Peugeot Boxer.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vwdrive.
Оба фургона для путешествий от Knaus Tabbert пока что существуют в статусе концепта, поэтому их нельзя будет купить в ближайшем будущем, по крайней мере, пока. И это печальная новость, поскольку CUVolution и CUVision, безусловно, выделяются из толпы.
Кемперы MAN TGE и Peugeot Boxer от Knaus Tabbert получили агрессивный обвес кузова, сплиттеры в передних бамперах, множество дополнительных воздухозаборников и даже диффузор в задней части. Агрессивность Boxer дополняет крыло на крышу. Колеса подобраны легкосплавные размером 22-дюйма.
Читайте также: Mercedes-Benz Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах
Нет никакой информации о внутренних доработках кемперов от Knaus Tabbert или о том, была ли увеличена их мощность. Увидеть агрессивные фургоны вживую можно в Дюссельдорфе на автошоу Caravan Salon, проходящем с 24 августа по 2 сентября.
Мир похоже, наслаждается чем-то вроде ренессанса в индустрии тюнинга фургонов. За короткий период было представлено много новых проектов тюнинга фургонов, превращающих их в комфортабельные кемперы для длительных путешествий. Последнее слово в этом деле сказала немецкая компания Knaus Tabbert, подготовившая тюнинг сразу двух фургонов – MAN TGE и Peugeot Boxer.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vwdrive.
Оба фургона для путешествий от Knaus Tabbert пока что существуют в статусе концепта, поэтому их нельзя будет купить в ближайшем будущем, по крайней мере, пока. И это печальная новость, поскольку CUVolution и CUVision, безусловно, выделяются из толпы.
Кемперы MAN TGE и Peugeot Boxer от Knaus Tabbert получили агрессивный обвес кузова, сплиттеры в передних бамперах, множество дополнительных воздухозаборников и даже диффузор в задней части. Агрессивность Boxer дополняет крыло на крышу. Колеса подобраны легкосплавные размером 22-дюйма.
Читайте также: Mercedes-Benz Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах
Нет никакой информации о внутренних доработках кемперов от Knaus Tabbert или о том, была ли увеличена их мощность. Увидеть агрессивные фургоны вживую можно в Дюссельдорфе на автошоу Caravan Salon, проходящем с 24 августа по 2 сентября.
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