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Раздел: Авто  
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Volkswagen показал две мощные новинки

Volkswagen показал две мощные новинкиКомпания Volkswagen показала две новинки, построенные на базе модели Atlas: пикап Atlas Tanoak и кроссовер Atlas Cross Sport.

Компания Volkswagen представила на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич новый кроссовер под названием Atlas Cross Sport, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Автомобиль представляет собой серийную версию пятиместного концепта Volkswagen Atlas Hybrid. Производство машины стартует в США в 2019 г. на заводе в Чаттануге, штат Теннесси, параллельно с семиместным Atlas.

Новинка отличается купеобразной формой кузова. Кроссовер получил подключаемый гибридный привод (PHEV). Мощность кроссовера составляет 360 л.с. Запасом хода на электротяге не превышает 42 км. Вторая версия автомобиля с гибридным приводом без функции внешней зарядки аккумуляторов (HEV) развивает мощность в 314 л.с.

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Также на мероприятии публике показали большой пикап, который создали по мотивам концепт-кара Atlas Tanoak. Модель получила бензиновый двигатель мощностью 280 л.с. Новинка стала первым пикапом Volkswagen, построенным на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Получит ли концепт в будущем серийную версию, пока неизвестно.
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 Теги: Volkswagen, кроссовер

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Сегодня, 19:57 » Автор: Татьяна Ларина
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