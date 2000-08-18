Раздел: Авто
Эксперты назвали самые продаваемые кроссоверы
Эксперты составили рейтинг самых продаваемых кроссоверов в мире.
Первую строчку заняла Toyota RAV4, выяснили специалисты, проанализировав данные о продажах на мировых рынках. С января по июнь было реализовано 408,7 тысячи машин этой модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Второе место досталось Volkswagen Tiguan с тиражом 405,1 тысячи автомобилей. Замыкает тройку лидеров Honda CR-V: в первом полугодии было продано 337,8 тысячи таких кроссоверов.
Четвертым стал Hyundai Tucson с результатом в 279,2 тысячи экземпляров. На пятой строчке расположился Nissan Qashqai: его тираж составил 272,1 тысячи единиц.
Читайте также: Названы самые продаваемые кроссоверы в Украине
В первую десятку также вошли Mazda CX-5, Nissan Rogue, KIA Sportage, Haval H6 и Chevrolet Equinox.
Первую строчку заняла Toyota RAV4, выяснили специалисты, проанализировав данные о продажах на мировых рынках. С января по июнь было реализовано 408,7 тысячи машин этой модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Второе место досталось Volkswagen Tiguan с тиражом 405,1 тысячи автомобилей. Замыкает тройку лидеров Honda CR-V: в первом полугодии было продано 337,8 тысячи таких кроссоверов.
Четвертым стал Hyundai Tucson с результатом в 279,2 тысячи экземпляров. На пятой строчке расположился Nissan Qashqai: его тираж составил 272,1 тысячи единиц.
Читайте также: Названы самые продаваемые кроссоверы в Украине
В первую десятку также вошли Mazda CX-5, Nissan Rogue, KIA Sportage, Haval H6 и Chevrolet Equinox.
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