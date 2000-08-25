Раздел: Авто
Renault показал тизер нового компактного кроссовера
Автомобиль поступит на рынок во второй половине 2019 года.
Renault показал изображение-тизер своего нового компактного кроссовера, который будет называться Renault Arkana. Его официальная премьера состоится через несколько дней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Пока компания Renault держит практически всю информацию про Arkana в секрете. Известно только, что он будет относиться к С-сегменту автомобильного рынка. Его будут продавать в самых разных странах. То есть это глобальная модель. Правда, в Европе и США она вряд ли появится.
Вам, наверное, интересно, что обозначает слово Arkana? Оно происходит от латинского слова ARCANUM, которое можно перевести как «тайна» или «секрет». Рено хочет этим подчеркнуть уникальность своей новинки, её притягательность, таинственность и магнетизм.
Какие агрегаты войдут в линейку двигателей – ещё не известно. Думаем, что среди них будут и дизеля. Во всяком случае, Рено пока от них отказываться не планирует.
Читайте также: Рассекречен дизайн Mercedes B-Class нового поколения
Официальная премьера Renault Arkana состоится на следующей неделе на Московском автосалоне. А вот продажи этой новинки стартуют только в первой половине 2019 года.
Renault показал изображение-тизер своего нового компактного кроссовера, который будет называться Renault Arkana. Его официальная премьера состоится через несколько дней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Пока компания Renault держит практически всю информацию про Arkana в секрете. Известно только, что он будет относиться к С-сегменту автомобильного рынка. Его будут продавать в самых разных странах. То есть это глобальная модель. Правда, в Европе и США она вряд ли появится.
Вам, наверное, интересно, что обозначает слово Arkana? Оно происходит от латинского слова ARCANUM, которое можно перевести как «тайна» или «секрет». Рено хочет этим подчеркнуть уникальность своей новинки, её притягательность, таинственность и магнетизм.
Какие агрегаты войдут в линейку двигателей – ещё не известно. Думаем, что среди них будут и дизеля. Во всяком случае, Рено пока от них отказываться не планирует.
Читайте также: Рассекречен дизайн Mercedes B-Class нового поколения
Официальная премьера Renault Arkana состоится на следующей неделе на Московском автосалоне. А вот продажи этой новинки стартуют только в первой половине 2019 года.
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