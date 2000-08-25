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Раздел: Авто  
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В правительстве ввели новый автомобильный запрет

В правительстве ввели новый автомобильный запрет Новое постановление вступит в силу через неделю.

Должники по штрафам и алиментам не смогут ни снять с учета, ни перерегистрировать свой автомобиль. Об этом говорится в новом постановлении Кабинета министров, которое вступит в силу уже со следующей недели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Отметим, что речь идет о злостных неплательщиках, за которыми «гоняется» исполнительная служба (в реестр вносится информация о лицах, имеющих задолженность по уплате периодических платежей более трех месяцев, в том числе алиментов).

«В случае наличия сведений о лице в Едином реестре должников перерегистрация, снятие с учета транспортного средства не проводится», - говорится в документе.

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Такие должники не смогут проводить никакие регистрационные операции с авто, мотоциклами и прочими транспортными средствами уже с 28 августа.
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 Теги: Кабмин, запрет

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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