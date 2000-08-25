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Раздел: Авто  
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В Украине сфотографировали "Таврию" с немецкими номерами

В Украине сфотографировали "Таврию" с немецкими номерами Фотографию необычного сочетания опубликовали в социальной сети.

Чаще всего на еврономерах можно увидеть старые Audi, BMW, Opel и другие модели известных западных брендов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Однако, встречаются на наших дорогах и довольно необычные экземпляры.

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В Украине сфотографировали "Таврию" с немецкими номерами
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 Теги: Таврия, евробляхи

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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