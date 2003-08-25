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Раздел: Авто  
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В Китае представили альтернативу популярной модели Hyundai

В Китае представили альтернативу популярной модели Hyundai Автомобиль очень похож на новое поколение Hyundai Santa Fe.

В интернете гуляют очередные фотографии внедорожника от концерна Haima из Китая. Кроссовер и в этот раз передней частью сильно смахивает на Hyundai Santa Fe новой генерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Автомобиль с индексом SG00 увидел свет еще в апреле. Правда, зовут до сих пор держит в тайне имя серийной модели, а первые фото были выложены на всеобщее обозрение в июне.

Стиль Santa Fe явно сохраняется. Об этом нам рассказывает радиаторная решётка и головная оптика.

По прогнозам, машина будет иметь три бензиновых движка. Сюда будет входить 3-цилиндровый 1,2-л мотор на 148 "лошадей", 4-цилиндровые на 1,5 и 1,6 литра и на 163 и 184 "лошадей" соответственно.

Трансмиссии будут варьироваться: автомат, механика и "робот". Вполне вероятно, что появится и гибрид.

Китайский клон нового Hyundai Santa Fe будет переднеприводным.

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Ожидается, что в Поднебесной машина от компании Haima начнет продаваться уже в следующем году.

В Китае представили альтернативу популярной модели Hyundai
В Китае представили альтернативу популярной модели Hyundai
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 Теги: Китай, Hyundai, Haima

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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