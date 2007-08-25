» » Одну из самых дорогих машин Украины засняли в Монако
Раздел: Авто  
0

Одну из самых дорогих машин Украины засняли в Монако

Одну из самых дорогих машин Украины засняли в Монако Автомобиль с украинскими номерами сфотографировали засняли возле недешевого отеля.

В Монако засняли дорогое купе Rolls-Royce на украинских номерах. Автомобиль с украинскими номерами засняли возле недешевого отеля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Напомним, Rolls-Royceоснащен 6,6-литровым V12 мощностью 632 л. с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с и развивать 250 км/ч. Купить Rolls-Royce Wraith в Украине можно за почти 12 млн гривен.

Ранее в Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах. Особенность Black Badge – решетка радиатора и колесные диски черного цвета.

Также мы писали, что в Украине засняли шестиколесный Geländewagen за 600 тысяч евро. Brabus B63S-700 – это доработанная версия 6-колесного Mercedes-Benz G 63 AMG, представляющая собой настоящую мечту арабского шейха. От стандартного трехосного "кубика" Brabus отличается внешне другим капотом, иной решеткой радиатора и карбоновыми зеркалами. Салон обшит декоративной красной кожей.

Читайте также: В Украине сфотографировали "Таврию" с немецкими номерами

Под капотом Brabus B63S-700 располагается 5,5-литровый V8 с усиленной парой турбин, перенастроенным ECU и спортивной выхлопной системой, благодаря чему двигатель выдает 700 л.с. (960 Нм) и разгоняет огромный внедорожник до 100 км/ч всего за 7,4 с.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Монако, Rolls-Royce

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     1805
     0

Похожие новости по теме

В Монако видели роскошный Rolls-Royce на украинских номерах В Монако видели роскошный Rolls-Royce на украинских номерах

Такая модель стоит примерно 12 миллионов гривен.

В Украине видели редкий Rolls-Royce на В Украине видели редкий Rolls-Royce на "евробляхах"

Особенность Black Badge – решетка радиатора и колесные диски черного цвета

Во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge Во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge

В нашей стране все чаще среди авто на еврономерах встречаются не только старые Audi A6 и BMW 5, но и гораздо более крутые аппараты.

Rolls-Royce представил «темную» новинку Rolls-Royce представил «темную» новинку

Кабриолет Rolls Royce Dawn получил спецверсию.

Во время тестов засняли новое поколение Rolls-Royce Phantom Во время тестов засняли новое поколение Rolls-Royce Phantom

Машина претерпела некоторые косметические изменения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх