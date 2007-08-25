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На украинской границе конфисковали Tesla Model S
В таможенной декларации была указана заниженная стоимость авто.
Гражданин Украины пытался ввезти в Украину автомобиль «TESLA» модель «S» по документам, которые содержали ложные сведения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.
Украинец въезжал в страну через пункт пропуска «Ужгород» Закарпатской таможни ДФС, подав, как основание для перемещения через таможенную границу Украины электромобиля, следующие документы: свидетельство о регистрации транспортного средства, договор купли-продажи, собственноручно заполненную таможенную декларацию, а также сообщил номер таможенной декларации типа ЭЭ (предварительная таможенная декларация для ввоза товаров).
Согласно представленным к таможенному контролю договора купли-продажи, стоимость указанного транспортного средства составляет 15 000 евро.
Однако, в ходе таможенного контроля указанного транспортного средства возникли сомнения в подлинности пакетов документов, подавались к таможенному контролю и оформлению. Поэтому, Закарпатская таможня ДФС официально обратилась в таможенные органы Словакии, с целью получения копий соответствующих документов, предоставленных на м / п «Вишне Немецкое», как основание для перемещения через таможенную границу Украины «TESLA».
Получен ответ подтвердила сомнения таможенников: согласно полученным договору купли-продажи, поданного Украинский словацком таможенному органу, стоимость перемещаемого авто составляет 32 300 евро.
Таким образом, житель Черновицкой области переместил через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, легковой электромобиль марки «TESLA» модель «S», путем подачи Закарпатской таможни ДФС документов, содержащих ложные сведения о стоимости транспортного средства. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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Составлен протокол о нарушении таможенных правил, электромобиль 2015 выпуска изъят.
Гражданин Украины пытался ввезти в Украину автомобиль «TESLA» модель «S» по документам, которые содержали ложные сведения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.
Украинец въезжал в страну через пункт пропуска «Ужгород» Закарпатской таможни ДФС, подав, как основание для перемещения через таможенную границу Украины электромобиля, следующие документы: свидетельство о регистрации транспортного средства, договор купли-продажи, собственноручно заполненную таможенную декларацию, а также сообщил номер таможенной декларации типа ЭЭ (предварительная таможенная декларация для ввоза товаров).
Согласно представленным к таможенному контролю договора купли-продажи, стоимость указанного транспортного средства составляет 15 000 евро.
Однако, в ходе таможенного контроля указанного транспортного средства возникли сомнения в подлинности пакетов документов, подавались к таможенному контролю и оформлению. Поэтому, Закарпатская таможня ДФС официально обратилась в таможенные органы Словакии, с целью получения копий соответствующих документов, предоставленных на м / п «Вишне Немецкое», как основание для перемещения через таможенную границу Украины «TESLA».
Получен ответ подтвердила сомнения таможенников: согласно полученным договору купли-продажи, поданного Украинский словацком таможенному органу, стоимость перемещаемого авто составляет 32 300 евро.
Таким образом, житель Черновицкой области переместил через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, легковой электромобиль марки «TESLA» модель «S», путем подачи Закарпатской таможни ДФС документов, содержащих ложные сведения о стоимости транспортного средства. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Читайте также: Одну из самых дорогих машин Украины засняли в Монако
Составлен протокол о нарушении таможенных правил, электромобиль 2015 выпуска изъят.
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