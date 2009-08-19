Раздел: Авто
Очередной скандал в Tesla: 86% авто оказались браком
Внутренние документы компании раскрыли ещё одну тайну недельного выпуска 5 000 экземпляров Model 3.
Страсти вокруг одного из самых обсуждаемых автопроизводителей, американского бренда Tesla, продолжают бурлить, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
По официальной версии производителя, к концу июня текущего года он вышел на целевой показатель в 5 000 произведённых экземпляров Model 3 в неделю. По данным Business Insider, лишь 14% автомобилей из этой партии оказались изначально качественными и не потребовали доработок. Об этом свидетельствуют отчёты Tesla, оказавшиеся в распоряжении источника.
По словам экспертов отрасли, нормой для автопрома считается 65-80-процентный показатель первичного прохода готовой продукции, лишь 20-35% автомобилей нуждается в доработке. Для сравнения, компании Илона Маска потребовалось доработать более 4 300 Model 3 из 5 000. В среднем на доводку каждого экземпляра производитель затратил 37 минут.
Представители Tesla отказались комментировать данную информацию, сославшись на конфиденциальность данных, но заверили, что все доработки не носили критического характера и никак не влияют на конечное качество продукта. Также в компании отметили, что количество рабочих часов, затрачиваемых на выпуск Model 3, сократилось на 30% по отношению к предшествующему кварталу. «Чтобы обеспечить высочайшее качество, мы проверяем каждый автомобиль до мельчайших деталей до того, как он покинет завод. Специализированные инспекционные группы отслеживают каждый автомобиль на каждом посту сборочной линии, затем каждый автомобиль подвергается дополнительному контролю качества по завершении производства. Всё это происходит до того, как транспортное средство покинет завод и будет доставлено клиенту», - заверил собеседник.
Читайте также: Вокруг Tesla разгорелся громкий скандал
Наибольшее число дефектов допускается на неавтоматизированных участках, впоследствии это приводит к всевозможным косметическим доработкам.
Страсти вокруг одного из самых обсуждаемых автопроизводителей, американского бренда Tesla, продолжают бурлить, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
По официальной версии производителя, к концу июня текущего года он вышел на целевой показатель в 5 000 произведённых экземпляров Model 3 в неделю. По данным Business Insider, лишь 14% автомобилей из этой партии оказались изначально качественными и не потребовали доработок. Об этом свидетельствуют отчёты Tesla, оказавшиеся в распоряжении источника.
По словам экспертов отрасли, нормой для автопрома считается 65-80-процентный показатель первичного прохода готовой продукции, лишь 20-35% автомобилей нуждается в доработке. Для сравнения, компании Илона Маска потребовалось доработать более 4 300 Model 3 из 5 000. В среднем на доводку каждого экземпляра производитель затратил 37 минут.
Представители Tesla отказались комментировать данную информацию, сославшись на конфиденциальность данных, но заверили, что все доработки не носили критического характера и никак не влияют на конечное качество продукта. Также в компании отметили, что количество рабочих часов, затрачиваемых на выпуск Model 3, сократилось на 30% по отношению к предшествующему кварталу. «Чтобы обеспечить высочайшее качество, мы проверяем каждый автомобиль до мельчайших деталей до того, как он покинет завод. Специализированные инспекционные группы отслеживают каждый автомобиль на каждом посту сборочной линии, затем каждый автомобиль подвергается дополнительному контролю качества по завершении производства. Всё это происходит до того, как транспортное средство покинет завод и будет доставлено клиенту», - заверил собеседник.
Читайте также: Вокруг Tesla разгорелся громкий скандал
Наибольшее число дефектов допускается на неавтоматизированных участках, впоследствии это приводит к всевозможным косметическим доработкам.
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