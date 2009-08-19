Раздел: Авто
Стало известно, когда выйдет гибридный суперкар Alfa Romeo GTV
Новинка задумана как конкурент Mercedes-AMG C63 S Coupe, Audi RS5 и BMW M4.
Alfa Romeo разрабатывает новый гибридный суперкар GTV. Новинка задумана как конкурент Mercedes-AMG C63 S Coupe, Audi RS5 и BMW M4. Но появится автомобиль не раньше 2021 года. Новый Alfa Romeo GTV будет построен на той же платформе, что и Giulia, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
По информации Car Magazine, гибрид оснастят силовой установкой на базе 2.9-литрового твин-турбо мотора V6 от Ferrari, используемого на модификации Quadrifoglio.
Отдача «шестерки» - 503 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Оснащенный таким агрегатом спортивный седан разгоняется с места до 100 км/ч за 3.9 с, а максимальная скорость составляет 307 км/ч. В новом GTV мотор будет скомбинирован с электродвигателем, что позволит увеличить суммарную отдачу силовой установки до 600 л.с., а запас хода на электротяге составит около 50 км.
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Ожидается, что спустя полтора года после выхода Alfa Romeo GTV компания представит версию в кузове Spyder. Пара будет предлагаться с посадочной формулой «2+2» и полным приводом в самой мощной модификации. Базовые модели будут заднеприводными.
Alfa Romeo разрабатывает новый гибридный суперкар GTV. Новинка задумана как конкурент Mercedes-AMG C63 S Coupe, Audi RS5 и BMW M4. Но появится автомобиль не раньше 2021 года. Новый Alfa Romeo GTV будет построен на той же платформе, что и Giulia, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
По информации Car Magazine, гибрид оснастят силовой установкой на базе 2.9-литрового твин-турбо мотора V6 от Ferrari, используемого на модификации Quadrifoglio.
Отдача «шестерки» - 503 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Оснащенный таким агрегатом спортивный седан разгоняется с места до 100 км/ч за 3.9 с, а максимальная скорость составляет 307 км/ч. В новом GTV мотор будет скомбинирован с электродвигателем, что позволит увеличить суммарную отдачу силовой установки до 600 л.с., а запас хода на электротяге составит около 50 км.
Читайте также: Alfa Romeo обещает возродить знаменитый спорткар
Ожидается, что спустя полтора года после выхода Alfa Romeo GTV компания представит версию в кузове Spyder. Пара будет предлагаться с посадочной формулой «2+2» и полным приводом в самой мощной модификации. Базовые модели будут заднеприводными.
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