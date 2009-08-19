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Раздел: Авто  
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Audi показала концептуальный суперкар PB18

Audi показала концептуальный суперкар PB18Концептуальный спорткар Audi PB18 оснащен тремя электрическими моторами и может разгоняться до 100 км/ч всего за 2 секунды.

Компания Audi привезла на Конкурс элегантности в Пэббл-Бич концептуальный суперкар под названием PB18. Прототип является совместной разработкой Audi Design Loft (Малибу, Калифорния) и Audi Sport (Неккарзульме, Германия). В компании рассказали, что концепт служит для демонстрации дизайна и возможностей «высокопроизводительного суперкара завтрашнего дня». В движение PB18 приводится с помощью трех электродвигателей. Суммарная мощность спорткара 680 л.с., передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

При этом во время движения водитель может повысить отдачу до 775 л.с. С такой силовой установкой до «сотни» автомобиль может разогнаться за 2 секунды. Без подзарядки машина может проехать около 500 км. Пополнить заряд батарей можно за 15 минут. Детали кузова концепта выполнены из углерода и алюминия. Благодаря этому вес машины составляет всего 1550 кг. Дизайн полноприводного спорткара выполнен в стиле Audi Aicon, который был представлен на автосалоне во Франкфурте в прошлом году. Новинка получила лазерные фары, большие воздухозаборники, сплиттер и агрессивную решетку радиатора.

Также прототип укомплектовали 22-дюймовыми колесными дисками, спойлером, диффузором и массивными колесными арками. У автомобиля полностью отсутствуют системы автономного вождения, которые были представлены на недавних концептах Audi. Как рассказали в компании, прототип задумывался для того, чтобы водитель мог оказать в самой «гуще событий». Концепт даже получил второе неофициальное название - Level Zero.

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В салоне PB18 устанавливается цифровая приборная панель, прозрачный OLED-экран и спортивные сиденья. Одна из особенностей спорткара - сдвижной кокпит. Благодаря этому и трековой модификации прототип может превращаться в автомобиль для дорог общего пользования.
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 Теги: Audi, PB18, суперкар, концепция

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Сегодня, 15:00 » Автор: Алена Шимко
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