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Раздел: Авто  
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Scania представит особую серию тягачей

Scania представит особую серию тягачейНовые грузовики от Scania будут отличаться своей экологичностью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

В Европе существует множество номинаций для грузовиков. В одну из них попали тягачи от Scania по причине бережного отношения к окружающей среде.

В конкурсе среди большегрузного транспорта приняли участие автопоезда массой до 40 тонн. Тягач Scania вышел победителем со следующими результатами.

На участке протяженностью в 350 километров автомобиль показал расход топлива из расчета 25 литров на 100 км. При этом выброс углекислого газа в атмосферу зафиксирован на уровне 791 грамм на 1 километр.

В честь победы в конкурсе Scania выпустит лимитированную серию автомобилей. Они будут отличаться зеленым цветом и надписью Green Truck Award 2018 на верху кабины.

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На тягачах установят мотор объемом в 13 литров. В зависимости от конструкции двигателя его мощность составит от 450 до 500 лошадиных сил.
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 Теги: Scania, грузовики

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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