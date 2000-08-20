Раздел: Авто
Scania представит особую серию тягачей
Новые грузовики от Scania будут отличаться своей экологичностью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
В Европе существует множество номинаций для грузовиков. В одну из них попали тягачи от Scania по причине бережного отношения к окружающей среде.
В конкурсе среди большегрузного транспорта приняли участие автопоезда массой до 40 тонн. Тягач Scania вышел победителем со следующими результатами.
На участке протяженностью в 350 километров автомобиль показал расход топлива из расчета 25 литров на 100 км. При этом выброс углекислого газа в атмосферу зафиксирован на уровне 791 грамм на 1 километр.
В честь победы в конкурсе Scania выпустит лимитированную серию автомобилей. Они будут отличаться зеленым цветом и надписью Green Truck Award 2018 на верху кабины.
Читайте также: Scania обещает создать автономный автомобиль
На тягачах установят мотор объемом в 13 литров. В зависимости от конструкции двигателя его мощность составит от 450 до 500 лошадиных сил.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
В Европе существует множество номинаций для грузовиков. В одну из них попали тягачи от Scania по причине бережного отношения к окружающей среде.
В конкурсе среди большегрузного транспорта приняли участие автопоезда массой до 40 тонн. Тягач Scania вышел победителем со следующими результатами.
На участке протяженностью в 350 километров автомобиль показал расход топлива из расчета 25 литров на 100 км. При этом выброс углекислого газа в атмосферу зафиксирован на уровне 791 грамм на 1 километр.
В честь победы в конкурсе Scania выпустит лимитированную серию автомобилей. Они будут отличаться зеленым цветом и надписью Green Truck Award 2018 на верху кабины.
Читайте также: Scania обещает создать автономный автомобиль
На тягачах установят мотор объемом в 13 литров. В зависимости от конструкции двигателя его мощность составит от 450 до 500 лошадиных сил.
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