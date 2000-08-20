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Раздел: Авто  
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Ford Bronco 2020 был замечен шпионами

Ford Bronco 2020 был замечен шпионамиFord Bronco 2020 станет более выносливым.

Новый Ford Bronco будет использовать тот же 2,7-литровый двигатель V6 EcoBoost в 325 л.с. более того, внедорожник будет предлагаться только четырехдверным.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Форд Бронко- один из достойных соперников среди внедорожников. С момента получения информации о его выходе автоэксперты хотят получить как можно больше информации о нем. Ожидается, что Ford Bronco 2020 станет более выносливым, и он идеально подходит для пересеченной местности.

Некоторые эксперты указывают на схожесть Бронко с Jeep Wrangler, единсвенное различие заключается в том, что у Ford Bronco только четыре двери.

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У Форда есть еще три года для развития Бронко. Никто не знает, удастся ли сделать производителю его самым мощным внедорожником.
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 Теги: Ford Bronco, шпион, 2020

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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