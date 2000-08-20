» » Эксперты рассказали, как избежать сонливости за рулем
Раздел: Авто  
0

Эксперты рассказали, как избежать сонливости за рулем

Эксперты рассказали, как избежать сонливости за рулем Существуют простые способы, помогающие взбодриться.

Практически каждый водитель однажды собирается в дальнюю поездку. Это может быть переезд в другой населённый пункт или просто командировка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vitamarg.com.

Во время такой поездки очень важно сохранять концентрацию, а также быть предельно собранным, чтобы избежать каких-либо неприятностей на дороге. Как же бороться с усталостью за рулём? Чем взбодриться и в каких случаях лучше отложить поездку? Об этом мы расскажем далее.

Во-первых, перед поездкой обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если на улице сильный дождь или ветер,то в таком случае лучше немного подождать,пока погода наладится. Если этого не произошло и нет никакой срочности, то обязательно останьтесь в пункте отправки до того момента,когда погодные условия вам позволят отправиться в дорогу. Никогда не рискуйте своей жизнью. Перед тем,как отправиться в путь-обязательно хорошо выспитесь. Также вам поможет хорошенько взбодриться чашечка крепкого чая или кофе.

Во-вторых, исключите употребление каких либо энергетических напитков и таблеток. Они лишь на незначительный срок активизируют нервную систему и улучшают самочувствие. После таких напитков вскоре вы можете почувствовать недомогание и упадок сил. Не стоит доверять рекламным компаниям,которые любым способом хотят продать тот или иной товар. Пользуйтесь проверенными и безопасными способами.

Возьмите с собой в машину мятные леденцы или жвачку. Они не только порадуют вас в дороге приятным вкусом но и помогут не потерять бдительность.

Если во время движения вы чувствуйте, что вас клонит в сон,то обязательно выйдите из машины. Вдохните поглубже свежего воздуха и разомните мышцы своего тела. При необходимости вы так же можете умыться холодной водой.

Также вы можете взять с собой попутчика. Если вы общительный человек и вам не составит дискомфорта ехать и беседовать с незнакомым человеком,то смело воспользуйтесь данным советом. Только помните,что люди бывают разные,поэтому подходите к выбору попутчика с особой осторожностью.

Если вы чувствуйте,что теряете контроль над дорогой или очень хотите спать,то непременно остановитесь на обочине и немного вздремните. Дальше продолжать движение нет смысла и к тому же это может быть очень опасно.

Читайте также: На украинской границе конфисковали Tesla Model S

Очень многим в дороге помогает любимая музыка,которая заряжает энергетикой и улучшает эмоциональное состояние. Можете взять с собой парочку любимых дисков и слушать их во время движения. Только не забывайте смотреть по сторонам и сильно не отвлекаться на знакомые мелодии. Будьте предельно сосредоточенны и готовы к любой неожиданной ситуации.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сонливость, вождение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     46
     0

Похожие новости по теме

Эксперт рассказал, как уберечь машину от угона Эксперт рассказал, как уберечь машину от угона

Главное правило - всегда сохранять бдительность.

Эксперт рассказал, в каких случаях не стоит пытаться избежать ДТП Эксперт рассказал, в каких случаях не стоит пытаться избежать ДТП

В некоторых ситуациях такая попытка может спровоцировать ещё большую аварию.

Эффективные способы быть бодрым за рулем и не дремать Эффективные способы быть бодрым за рулем и не дремать

Об этом рассказали профессиональные гонщики и автомобилисты.

Если ливень застал в пути: что делать водителю Если ливень застал в пути: что делать водителю

Теперь вы будете знать, как вести машину, когда на улице ливень «стеной».

Практические советы для водителей, собирающихся в дальнюю поездку Практические советы для водителей, собирающихся в дальнюю поездку

Если собираетесь далеко ехать, то вам нужно знать некоторые правила.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх