Раздел: Авто
Эксперты рассказали, как избежать сонливости за рулем
Существуют простые способы, помогающие взбодриться.
Практически каждый водитель однажды собирается в дальнюю поездку. Это может быть переезд в другой населённый пункт или просто командировка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vitamarg.com.
Во время такой поездки очень важно сохранять концентрацию, а также быть предельно собранным, чтобы избежать каких-либо неприятностей на дороге. Как же бороться с усталостью за рулём? Чем взбодриться и в каких случаях лучше отложить поездку? Об этом мы расскажем далее.
Во-первых, перед поездкой обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если на улице сильный дождь или ветер,то в таком случае лучше немного подождать,пока погода наладится. Если этого не произошло и нет никакой срочности, то обязательно останьтесь в пункте отправки до того момента,когда погодные условия вам позволят отправиться в дорогу. Никогда не рискуйте своей жизнью. Перед тем,как отправиться в путь-обязательно хорошо выспитесь. Также вам поможет хорошенько взбодриться чашечка крепкого чая или кофе.
Во-вторых, исключите употребление каких либо энергетических напитков и таблеток. Они лишь на незначительный срок активизируют нервную систему и улучшают самочувствие. После таких напитков вскоре вы можете почувствовать недомогание и упадок сил. Не стоит доверять рекламным компаниям,которые любым способом хотят продать тот или иной товар. Пользуйтесь проверенными и безопасными способами.
Возьмите с собой в машину мятные леденцы или жвачку. Они не только порадуют вас в дороге приятным вкусом но и помогут не потерять бдительность.
Если во время движения вы чувствуйте, что вас клонит в сон,то обязательно выйдите из машины. Вдохните поглубже свежего воздуха и разомните мышцы своего тела. При необходимости вы так же можете умыться холодной водой.
Также вы можете взять с собой попутчика. Если вы общительный человек и вам не составит дискомфорта ехать и беседовать с незнакомым человеком,то смело воспользуйтесь данным советом. Только помните,что люди бывают разные,поэтому подходите к выбору попутчика с особой осторожностью.
Если вы чувствуйте,что теряете контроль над дорогой или очень хотите спать,то непременно остановитесь на обочине и немного вздремните. Дальше продолжать движение нет смысла и к тому же это может быть очень опасно.
Читайте также: На украинской границе конфисковали Tesla Model S
Очень многим в дороге помогает любимая музыка,которая заряжает энергетикой и улучшает эмоциональное состояние. Можете взять с собой парочку любимых дисков и слушать их во время движения. Только не забывайте смотреть по сторонам и сильно не отвлекаться на знакомые мелодии. Будьте предельно сосредоточенны и готовы к любой неожиданной ситуации.
Практически каждый водитель однажды собирается в дальнюю поездку. Это может быть переезд в другой населённый пункт или просто командировка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vitamarg.com.
Во время такой поездки очень важно сохранять концентрацию, а также быть предельно собранным, чтобы избежать каких-либо неприятностей на дороге. Как же бороться с усталостью за рулём? Чем взбодриться и в каких случаях лучше отложить поездку? Об этом мы расскажем далее.
Во-первых, перед поездкой обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если на улице сильный дождь или ветер,то в таком случае лучше немного подождать,пока погода наладится. Если этого не произошло и нет никакой срочности, то обязательно останьтесь в пункте отправки до того момента,когда погодные условия вам позволят отправиться в дорогу. Никогда не рискуйте своей жизнью. Перед тем,как отправиться в путь-обязательно хорошо выспитесь. Также вам поможет хорошенько взбодриться чашечка крепкого чая или кофе.
Во-вторых, исключите употребление каких либо энергетических напитков и таблеток. Они лишь на незначительный срок активизируют нервную систему и улучшают самочувствие. После таких напитков вскоре вы можете почувствовать недомогание и упадок сил. Не стоит доверять рекламным компаниям,которые любым способом хотят продать тот или иной товар. Пользуйтесь проверенными и безопасными способами.
Возьмите с собой в машину мятные леденцы или жвачку. Они не только порадуют вас в дороге приятным вкусом но и помогут не потерять бдительность.
Если во время движения вы чувствуйте, что вас клонит в сон,то обязательно выйдите из машины. Вдохните поглубже свежего воздуха и разомните мышцы своего тела. При необходимости вы так же можете умыться холодной водой.
Также вы можете взять с собой попутчика. Если вы общительный человек и вам не составит дискомфорта ехать и беседовать с незнакомым человеком,то смело воспользуйтесь данным советом. Только помните,что люди бывают разные,поэтому подходите к выбору попутчика с особой осторожностью.
Если вы чувствуйте,что теряете контроль над дорогой или очень хотите спать,то непременно остановитесь на обочине и немного вздремните. Дальше продолжать движение нет смысла и к тому же это может быть очень опасно.
Читайте также: На украинской границе конфисковали Tesla Model S
Очень многим в дороге помогает любимая музыка,которая заряжает энергетикой и улучшает эмоциональное состояние. Можете взять с собой парочку любимых дисков и слушать их во время движения. Только не забывайте смотреть по сторонам и сильно не отвлекаться на знакомые мелодии. Будьте предельно сосредоточенны и готовы к любой неожиданной ситуации.
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