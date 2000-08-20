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Раздел: Авто  
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На немецкой трассе показали быстрейшую BMW M5‍

На немецкой трассе показали быстрейшую BMW M5‍ Испытания автомобиля прошли в Нюрбургринге.

На легендарную гоночную трассу в Нюрбургринге выехал самый быстрый «заряженный» седан BMW M5 в истории, доработанный немецким тюнинг-ателье AC Schnitzer. Новинка проехала круг на 9 секунд быстрее стоковой «М-ки», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Рекордсменом трассы усовершенствованный седан стал под управлением опытного пилота Йорга Мюллера, проехавшего круг всего за 7 минут 29,5 секунды.

Немецкие тюнеры из AC Schnitzer оснастили стандартный BMW M5 доработанной 4,4-литровой твин-турбированной «восьмеркой», мощность которой выросла с 600 до 700 лошадиных сил, а крутящий момент с 750 до 850 Нм. Кроме того, в ходе доработок был занижен клиренс седана, установлен задний спойлер и облегченные колесные диски.

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Напомним, что самым быстрым седаном в истории Нюрбургрингской трассы по-прежнему является 600-сильный Jaguar XE в экстремальной версии SV Project 8, проехавший круг за 7 минут и 21,23 секунды.
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 Теги: BMW M5‍, Нюрбургринг

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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