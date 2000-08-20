Популярный китайский производитель анонсировал новые модели авто

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Geely представила обновленный седан Седан Emgrand GL дебютировал в Китае в 2016-м, но марка уже освежила дизайн модели.