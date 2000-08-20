Раздел: Авто
Популярный китайский производитель анонсировал новые модели авто
Geely готовит сразу шесть разных новинок.
Компания Geely готовит к премьере сразу шесть новинок. Уже с 29 августа на стенде китайского автогиганта будут представлены три кроссовера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Это – обновленный Emgrand X7, флагман Atlas с турбомотором и новый SX11, два седана – рестайлинговый Emgrand 7 и новый GE с гибридным двигателем, а также хетчбэк Emgrand Cross (GS).
При этом в ближайшее время на рынке появятся лишь три новинки из шести: обновленные Emgrand 7 и Emgrand X7, а также рестайлинговая версия флагманского внедорожника Atlas с турбированным мотором.
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Среднеразмерный кросс Geely SX11, в свою очередь, приедет к дилерам лишь к 2020 году.
Компания Geely готовит к премьере сразу шесть новинок. Уже с 29 августа на стенде китайского автогиганта будут представлены три кроссовера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Это – обновленный Emgrand X7, флагман Atlas с турбомотором и новый SX11, два седана – рестайлинговый Emgrand 7 и новый GE с гибридным двигателем, а также хетчбэк Emgrand Cross (GS).
При этом в ближайшее время на рынке появятся лишь три новинки из шести: обновленные Emgrand 7 и Emgrand X7, а также рестайлинговая версия флагманского внедорожника Atlas с турбированным мотором.
Читайте также: Эксперты рассказали, как избежать сонливости за рулем
Среднеразмерный кросс Geely SX11, в свою очередь, приедет к дилерам лишь к 2020 году.
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