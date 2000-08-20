Раздел: Авто
Mercedes показал интересный пожарный автомобиль
Машина отлично подходит для тушения лесных пожаров.
Гроза лесных пожаров – так можно смело назвать специально оборудованный внедорожный автомобиль Mercedes-Benz Unimog U 5023. Эта машина исправно несет службу в пожарной команде немецкой коммуны Кирхцартен – в местах, где раскинулись густые леса Верхнего Шварцвальда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Локализация лесных пожаров – дело непростое. Добираться к очагу возгорания приходится отнюдь не по асфальтированным дорогам, а по грунтовке, а то и вовсе по пересеченной местности.
В этом плане полноприводное шасси автомобиля Unimog U 5023, рассчитанное на полную массу 14,5 т, подходит как нельзя лучше. Внушительный клиренс в 450 мм, большие углы въезда и съезда, а также 5,1-литровый 4-цилиндровый турбодизель OM 934 (BlueTec 6) мощностью 231 л.с. (900 Нм) делают свое дело.
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Что же касается специального оборудования, то для тушения лесных пожаров машина укомплектована кузовной надстройкой известной немецкой фирмы Ziegler. В ней расположены резервуар для воды на 4000 л, бак для пенообразователя на 500 л и, конечно же, мощный насос производительностью 3000 л в минуту.
Гроза лесных пожаров – так можно смело назвать специально оборудованный внедорожный автомобиль Mercedes-Benz Unimog U 5023. Эта машина исправно несет службу в пожарной команде немецкой коммуны Кирхцартен – в местах, где раскинулись густые леса Верхнего Шварцвальда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Локализация лесных пожаров – дело непростое. Добираться к очагу возгорания приходится отнюдь не по асфальтированным дорогам, а по грунтовке, а то и вовсе по пересеченной местности.
В этом плане полноприводное шасси автомобиля Unimog U 5023, рассчитанное на полную массу 14,5 т, подходит как нельзя лучше. Внушительный клиренс в 450 мм, большие углы въезда и съезда, а также 5,1-литровый 4-цилиндровый турбодизель OM 934 (BlueTec 6) мощностью 231 л.с. (900 Нм) делают свое дело.
Читайте также: Эксперты рассказали, как избежать сонливости за рулем
Что же касается специального оборудования, то для тушения лесных пожаров машина укомплектована кузовной надстройкой известной немецкой фирмы Ziegler. В ней расположены резервуар для воды на 4000 л, бак для пенообразователя на 500 л и, конечно же, мощный насос производительностью 3000 л в минуту.
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