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Раздел: Авто  
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Mercedes показал интересный пожарный автомобиль

Mercedes показал интересный пожарный автомобиль Машина отлично подходит для тушения лесных пожаров.

Гроза лесных пожаров – так можно смело назвать специально оборудованный внедорожный автомобиль Mercedes-Benz Unimog U 5023. Эта машина исправно несет службу в пожарной команде немецкой коммуны Кирхцартен – в местах, где раскинулись густые леса Верхнего Шварцвальда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Локализация лесных пожаров – дело непростое. Добираться к очагу возгорания приходится отнюдь не по асфальтированным дорогам, а по грунтовке, а то и вовсе по пересеченной местности.

В этом плане полноприводное шасси автомобиля Unimog U 5023, рассчитанное на полную массу 14,5 т, подходит как нельзя лучше. Внушительный клиренс в 450 мм, большие углы въезда и съезда, а также 5,1-литровый 4-цилиндровый турбодизель OM 934 (BlueTec 6) мощностью 231 л.с. (900 Нм) делают свое дело.

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Что же касается специального оборудования, то для тушения лесных пожаров машина укомплектована кузовной надстройкой известной немецкой фирмы Ziegler. В ней расположены резервуар для воды на 4000 л, бак для пенообразователя на 500 л и, конечно же, мощный насос производительностью 3000 л в минуту.

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 Теги: Mercedes, пожарная машина

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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