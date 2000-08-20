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Раздел: Авто  
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В Японии создают правила движения для летающих авто

В Японии создают правила движения для летающих авто Разработку регламентаций выполняют на уровне правительства.

В Японии сформировали специальный совет по транспорту, который разработает и введет в действие международные правила движения для летающих автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

В совет вошла 21 компания, включая европейский концерн Airbus, американский Boeing, а также Toyota, NEC, Cartivator, ANA Holdings, Japan Airlines и Uber Technologies.

"Правительство окажет всю необходимую поддержку, чтобы помочь реализовать концепцию летающих машин, в частности создание приемлемых правил", - говорится в заявление министерства торговли Японии.

Первое заседание совета запланировано на 29 августа. Власти страны спешат с разработкой стандартов безопасности, так как рассчитывают, что первые полеты аэромобилей состоятся уже в 2020 году.

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На начальном этапе их будут использовать во время стихийных бедствий, для перемещения между населенными пунктами в случае повреждения дорог и в туристическом бизнесе. В будущем летающий транспорт должен значительно сократить количество пробок и ускорить пассажироперевозки.
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 Теги: Япония, правила

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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