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Раздел: Авто  
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Mercedes выпустил электрическую версию «Серебряной стрелы»

Mercedes выпустил электрическую версию «Серебряной стрелы»Компания Mercedes показала современную версию своих "Серебряных стрел".

Электрический концепт получил название EQ Silver Arrow. Во время работы над прототипом специалисты черпали вдохновение у Mercedes-Benz W125 Rekordwagen 1937 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Транспортное средство оснастили электрической силовой установкой, отдача которой составляет 750 л.с. На одном заряде Mercedes EQ Silver Arrow может проехать до 400 километров. Автомобиль может во время езды воспроизводить звук формульного болида или мотора Mercedes-AMG V8.

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Длина машины составляет пять метров, а ширина - всего один метр. Кузов суперкара состоит из карбона, который окрашен фирменной серебряной краской Alubeam Silver. Передняя оптика, как и задние фонари, выполнены сплошной полосой.
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 Теги: Mercedes, автомобиль

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Сегодня, 09:55 » Автор: Татьяна Ларина
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