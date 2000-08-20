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Раздел: Авто  
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В Bentley сделали громкое заявление

В Bentley сделали громкое заявлениеСитуация у Bentley пока не очень хорошая.

Bentley не будет выпускать спорткары. Такое заявление в своем интервью сделал глава этого известного британского автопроизводителя Адриан Холлмарк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews

«Я скажу вам, какие автомобили мы никогда не будем делать. Это спорткары», - сказал Холлмарк.

Таким образом, можно сказать «прощай» великолепному спортивному купе EXP 10 Speed 6 и электрическому родстеру EXP 12 Speed 6e, появление которых ждали многие автолюбители. Эти модели, видимо, вряд ли когда-нибудь появятся в продаже. Если, конечно, Холлмарк не изменит свое мнение или он не уйдет в отставку или на пенсию.

Ситуация у Bentley пока не очень хорошая. Конкуренты выпускают новые модели, отвоевывая себе всё большие и большие доли в сегменте роскошных автомобилей. Британский бренд пытается соответствовать времени, выпустив некоторое время назад свой первый кроссовер. Однако, продажи Bentley пока ещё остаются не на том уровне, который бы хотел всё тот же Холлмарк и акционеры этой компании.

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Большие надежды у Bentley были в отношении кроссовера Bentayga. Однако, эта модель пока слабо продается как в Европе, так и в США. В результате, продажи этой компании в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизились на 10%.
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 Теги: Bentley, электромобиль

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Сегодня, 11:03 » Автор: Татьяна Ларина
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