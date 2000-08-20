Раздел: Авто
В Bentley сделали громкое заявление
Ситуация у Bentley пока не очень хорошая.
Bentley не будет выпускать спорткары. Такое заявление в своем интервью сделал глава этого известного британского автопроизводителя Адриан Холлмарк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
«Я скажу вам, какие автомобили мы никогда не будем делать. Это спорткары», - сказал Холлмарк.
Таким образом, можно сказать «прощай» великолепному спортивному купе EXP 10 Speed 6 и электрическому родстеру EXP 12 Speed 6e, появление которых ждали многие автолюбители. Эти модели, видимо, вряд ли когда-нибудь появятся в продаже. Если, конечно, Холлмарк не изменит свое мнение или он не уйдет в отставку или на пенсию.
Ситуация у Bentley пока не очень хорошая. Конкуренты выпускают новые модели, отвоевывая себе всё большие и большие доли в сегменте роскошных автомобилей. Британский бренд пытается соответствовать времени, выпустив некоторое время назад свой первый кроссовер. Однако, продажи Bentley пока ещё остаются не на том уровне, который бы хотел всё тот же Холлмарк и акционеры этой компании.
Читайте также: Ученые сделали громкое заявление о жизни на Марсе
Большие надежды у Bentley были в отношении кроссовера Bentayga. Однако, эта модель пока слабо продается как в Европе, так и в США. В результате, продажи этой компании в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизились на 10%.
Bentley не будет выпускать спорткары. Такое заявление в своем интервью сделал глава этого известного британского автопроизводителя Адриан Холлмарк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
«Я скажу вам, какие автомобили мы никогда не будем делать. Это спорткары», - сказал Холлмарк.
Таким образом, можно сказать «прощай» великолепному спортивному купе EXP 10 Speed 6 и электрическому родстеру EXP 12 Speed 6e, появление которых ждали многие автолюбители. Эти модели, видимо, вряд ли когда-нибудь появятся в продаже. Если, конечно, Холлмарк не изменит свое мнение или он не уйдет в отставку или на пенсию.
Ситуация у Bentley пока не очень хорошая. Конкуренты выпускают новые модели, отвоевывая себе всё большие и большие доли в сегменте роскошных автомобилей. Британский бренд пытается соответствовать времени, выпустив некоторое время назад свой первый кроссовер. Однако, продажи Bentley пока ещё остаются не на том уровне, который бы хотел всё тот же Холлмарк и акционеры этой компании.
Читайте также: Ученые сделали громкое заявление о жизни на Марсе
Большие надежды у Bentley были в отношении кроссовера Bentayga. Однако, эта модель пока слабо продается как в Европе, так и в США. В результате, продажи этой компании в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизились на 10%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
110
0
Также советуем посмотреть
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
Оставьте свой комментарий