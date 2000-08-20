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Раздел: Авто  
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В Польше обнародовали рейтинг подержанных бюджетных авто

В Польше обнародовали рейтинг подержанных бюджетных авто Поляки назвали подержанные бюджетные автомобили до 7 000 евро

Польский специализированный портал MotorFakty обнародовал рейтинг подержанных бюджетных автомобилей до 7 000 евро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Автомеханикам задали несколько вопросов относительно трех моделей из списка наиболее востребованных машин.

Используя приобретенный опыт, механиков попросили назвать пять самых популярных неисправностей и оценить надежность автомобилей.

По мнению польских механиков, первенство в рейтинге среди доступных автомобилей с пробегом завоевала Honda Civic, которая выпускалась с 2006 по 2011 годы. Второе место досталось Audi A6 C6, выпуск которой датируется периодом 2004-2011 годами.

ТОП-3 закрывает Nissan Qashqai, который выпускали с 2006 по 2013 годы. Далее следует выделить Volkswagen Golf (2008-2013 годы). ТОП-5 закрывает Audi A3 8P (2003-2013 годы).

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В ТОП-10 вошли Toyota Yaris (с 2011 года), Ford Fiesta (2008-2017 годы), Skoda Octavia (2004-2013 годы), BMW 1 Series (2004-2011 годы) и BMW 3 Series E90 (2005-2012 годы).
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 Теги: авто, Польша

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Сегодня, 12:47 » Автор: Татьяна Ларина
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