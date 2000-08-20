Раздел: Авто
Самый бюджетный седан Hyundai стал еще безопаснее
Корейский Hyundai расширяет линейку базового оборудования своего самого дешевого седана - Xcent.
В стартовом комплекте машина теперь будет иметь ABS и систему распределения тормозных усилий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В наш век, когда безопасность должна ставиться во главе автомобилестроения, многие производители машин всё ещё реализовывают свои авто без элементарных систем безопасности.
Обновлённый Hyundai Xcent вышел на индийский рынок весной 2017 года. Машина почти полностью копирует своего брата Solaris.
Под капотом у Hyundai Xcent стоят: 1,2-л. турбомотор на 75 лошадиных сил, 1,2 л. бензодвижок на 83 лошадиные силы. Трансмиссией с ними работают и пятиступенчатая механическая коробка или четырёхдиапазонный автомат.
Читайте также: Hyundai показал "свеженький" бюджетный электрокар
Автомобиль только переднеприводный.
В стартовом комплекте машина теперь будет иметь ABS и систему распределения тормозных усилий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В наш век, когда безопасность должна ставиться во главе автомобилестроения, многие производители машин всё ещё реализовывают свои авто без элементарных систем безопасности.
Обновлённый Hyundai Xcent вышел на индийский рынок весной 2017 года. Машина почти полностью копирует своего брата Solaris.
Под капотом у Hyundai Xcent стоят: 1,2-л. турбомотор на 75 лошадиных сил, 1,2 л. бензодвижок на 83 лошадиные силы. Трансмиссией с ними работают и пятиступенчатая механическая коробка или четырёхдиапазонный автомат.
Читайте также: Hyundai показал "свеженький" бюджетный электрокар
Автомобиль только переднеприводный.
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