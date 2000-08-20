» » Эксперты выяснили, какие автомобили могут способствовать развитию рака
Раздел: Авто  
0

Эксперты выяснили, какие автомобили могут способствовать развитию рака

Эксперты выяснили, какие автомобили могут способствовать развитию ракаДорогие автомобили могут вызвать рак, заявили ученые

Проведя ряд тщательных исследований, специалисты пришли к выводу, что лобовое стекло, которое не сделано из качественного материала может пропускать ультрафиолетовые лучи в большом количестве, соответственно это повышает риск заболеть онкологическим заболеванием, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Составлен список автомобилей, чьи лобовые стекла не прошли проверку экспертов, к удивлению в рейтинг вошли даже автомобили класса люкс. В списке опасных автомобилей на первой позиции расположился бренд Mercedes-Benz, второе место заняли автомобили марки BMW, инженер устанавливают самую дешевую защиту на данне авто. Стекла могут защитить только на 60 процентов от попадания ультрафиолета в сало, немного выше процент у машин Audi 64%.

Отличный результат показали транспортные средства от Lexus, защита обеспечена для автомобилиста на 96 процентов. Сразу хочется поделиться и другими, медицинскими исследованиями, в России каждый год заболевает около 9 тысячи людей меланомой.

Читайте также: Исследователи выяснили, как лишний вес влияет на развития рака

Чтобы уменьшить риск заболевания, специалисты советуют исключить солнечные ванны и спец.крема. Ультрафиолет воздействует на человека даже без прямого попадания лучей на кожу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автомобиль, рак

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:49 » Автор: Татьяна Ларина
     692
     0

Похожие новости по теме

Названы самые качественные авто в мире Названы самые качественные авто в мире

Наилучшими в новом списке стали автомобили марки Genesis

Названы самые надежные б/у автомобили Названы самые надежные б/у автомобили

Названа десятка самых «беспроблемных» авто с пробегом.

Названы самые надежные автомобили 2017 года Названы самые надежные автомобили 2017 года

Среди авто возрастом 2-3 года самым надежным признан Mercedes-Benz GLK.

Какие автомобили чаще всего угоняют в столице Какие автомобили чаще всего угоняют в столице

За три месяца в столице было угнано 475 автомобилей.

Рейтинг самых безопасных подержанных авто Рейтинг самых безопасных подержанных авто

Подержанные автомобили по-прежнему являются востребованными на современных авторынках.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх