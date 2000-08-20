Раздел: Авто
Эксперты выяснили, какие автомобили могут способствовать развитию рака
Дорогие автомобили могут вызвать рак, заявили ученые
Проведя ряд тщательных исследований, специалисты пришли к выводу, что лобовое стекло, которое не сделано из качественного материала может пропускать ультрафиолетовые лучи в большом количестве, соответственно это повышает риск заболеть онкологическим заболеванием, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Составлен список автомобилей, чьи лобовые стекла не прошли проверку экспертов, к удивлению в рейтинг вошли даже автомобили класса люкс. В списке опасных автомобилей на первой позиции расположился бренд Mercedes-Benz, второе место заняли автомобили марки BMW, инженер устанавливают самую дешевую защиту на данне авто. Стекла могут защитить только на 60 процентов от попадания ультрафиолета в сало, немного выше процент у машин Audi 64%.
Отличный результат показали транспортные средства от Lexus, защита обеспечена для автомобилиста на 96 процентов. Сразу хочется поделиться и другими, медицинскими исследованиями, в России каждый год заболевает около 9 тысячи людей меланомой.
Читайте также: Исследователи выяснили, как лишний вес влияет на развития рака
Чтобы уменьшить риск заболевания, специалисты советуют исключить солнечные ванны и спец.крема. Ультрафиолет воздействует на человека даже без прямого попадания лучей на кожу.
Проведя ряд тщательных исследований, специалисты пришли к выводу, что лобовое стекло, которое не сделано из качественного материала может пропускать ультрафиолетовые лучи в большом количестве, соответственно это повышает риск заболеть онкологическим заболеванием, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Составлен список автомобилей, чьи лобовые стекла не прошли проверку экспертов, к удивлению в рейтинг вошли даже автомобили класса люкс. В списке опасных автомобилей на первой позиции расположился бренд Mercedes-Benz, второе место заняли автомобили марки BMW, инженер устанавливают самую дешевую защиту на данне авто. Стекла могут защитить только на 60 процентов от попадания ультрафиолета в сало, немного выше процент у машин Audi 64%.
Отличный результат показали транспортные средства от Lexus, защита обеспечена для автомобилиста на 96 процентов. Сразу хочется поделиться и другими, медицинскими исследованиями, в России каждый год заболевает около 9 тысячи людей меланомой.
Читайте также: Исследователи выяснили, как лишний вес влияет на развития рака
Чтобы уменьшить риск заболевания, специалисты советуют исключить солнечные ванны и спец.крема. Ультрафиолет воздействует на человека даже без прямого попадания лучей на кожу.
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