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Раздел: Авто  
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Назван самый продаваемый автомобиль в Украине

Назван самый продаваемый автомобиль в УкраинеВторой месяц подряд Kia Sportage удерживает лидерство на украинском рынке новых автомобилей.

Согласно ежемесячному отчету Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», в июле Kia Sportage снова стал самой продаваемой моделью, как в классе SUV, так и на рынке новых автомобилей в целом, в то время как бренд Kia входит в Топ-10 самых популярных автомобильных брендов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автовод

Всего за месяц предпочтение Sportage отдали 301 покупатель, при этом положительную для бренда Kia тенденцию призвана поддержать рестайлинговый версия Kia Sportage, продажи которой стартовали в Украине 31 июля. В активе автомобиля не только обновленная «внешность», но и расширенный набор силовых агрегатов, а также расширенный список оснащения в стартовой комплектации.

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В частности, 7-дюймовая сенсорная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple Car Play, а также 17-дюймовые колесные диски, теперь доступны покупателям наиболее скромной версии Comfort (Комфорт), предлагаемый по цене от 17 300 евро.
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 Теги: автомобиль, рейтинг

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Сегодня, 17:13 » Автор: Татьяна Ларина
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