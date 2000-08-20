Раздел: Авто
Jaguar запустит в серию электрический E-Type
Первые заказчики получат электрический Jaguar E-Type весной 2020 года.
Компания Jaguar решила запустить в мелкосерийное производство электрический вариант классического спорткара E-Type. Владельцам оригинальных автомобилей тоже предложат перевести их на электротягу, однако ради сохранения аутентичности моделей конверсия будет обратимой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В сентябре прошлого года была представлена концептуальная версия электрического Jaguar E-Type. Родстер получил 299-сильный двигатель с одноступенчатой редукционной передачей и литий-ионные аккумуляторы емкостью 40 киловатт-часов, расположенные на месте трансмиссионного тоннеля.
«Сотню» такая машина способна набирать за 5,5 секунды. Без подзарядки она может проезжать до 270 километров. На «заправку» батарей потребуется около шести-семи часов.
Технические характеристики и стоимость серийной версии электрокара пока не уточняются. В компании при этом отмечают, что клиенты марки весьма заинтересованы в приобретении подобной машины.
Читайте также: В Jaguar придумали название для преемника F-Type
Компания Jaguar решила запустить в мелкосерийное производство электрический вариант классического спорткара E-Type. Владельцам оригинальных автомобилей тоже предложат перевести их на электротягу, однако ради сохранения аутентичности моделей конверсия будет обратимой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В сентябре прошлого года была представлена концептуальная версия электрического Jaguar E-Type. Родстер получил 299-сильный двигатель с одноступенчатой редукционной передачей и литий-ионные аккумуляторы емкостью 40 киловатт-часов, расположенные на месте трансмиссионного тоннеля.
«Сотню» такая машина способна набирать за 5,5 секунды. Без подзарядки она может проезжать до 270 километров. На «заправку» батарей потребуется около шести-семи часов.
Технические характеристики и стоимость серийной версии электрокара пока не уточняются. В компании при этом отмечают, что клиенты марки весьма заинтересованы в приобретении подобной машины.
Читайте также: В Jaguar придумали название для преемника F-Type
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