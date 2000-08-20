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Раздел: Авто  
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Jaguar запустит в серию электрический E-Type

Jaguar запустит в серию электрический E-TypeПервые заказчики получат электрический Jaguar E-Type весной 2020 года.

Компания Jaguar решила запустить в мелкосерийное производство электрический вариант классического спорткара E-Type. Владельцам оригинальных автомобилей тоже предложат перевести их на электротягу, однако ради сохранения аутентичности моделей конверсия будет обратимой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

В сентябре прошлого года была представлена концептуальная версия электрического Jaguar E-Type. Родстер получил 299-сильный двигатель с одноступенчатой редукционной передачей и литий-ионные аккумуляторы емкостью 40 киловатт-часов, расположенные на месте трансмиссионного тоннеля.

«Сотню» такая машина способна набирать за 5,5 секунды. Без подзарядки она может проезжать до 270 километров. На «заправку» батарей потребуется около шести-семи часов.

Технические характеристики и стоимость серийной версии электрокара пока не уточняются. В компании при этом отмечают, что клиенты марки весьма заинтересованы в приобретении подобной машины.

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Jaguar запустит в серию электрический E-Type
Jaguar запустит в серию электрический E-Type
Jaguar запустит в серию электрический E-Type
Jaguar запустит в серию электрический E-Type

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 Теги: Jaguar, E-Type

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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