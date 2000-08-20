Раздел: Авто
В Сети показали новый Skoda Kodiaq GT
Фотографии кроссовера уже появлялись в интернете.
Серийный вариант обновлённого кросс-купе Skoda Kodiaq GT опять поймали фотошпионы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
И в этот раз это было без камуфляжа.
По всей вероятности, Skoda уже готова к премьере. Наверное, дебют пройдет в последний день лета в Чэнду.
Раньше фотографии кроссовера уже появлялись в интернете. Надо сказать, что новый автомобиль от стандартного Kodiaq будет отличаться измененной радиаторной решеткой, модернизированным задком, другой оптикой, другим задним бампером, чуть изменённым передним и надписью бренда на пятой двери.
Авто будет только 5-местным. Skoda Kodiaq GT под капотом будет иметь турбомотор на 2 л. Правда, варьироваться мощность будет от 186 до 220 лошадиных сил.
Читайте также: В США новый внедорожник Skoda Kodiaq может стать лидером продаж
Автомобиль переднеприводный или полноприводный. Трансмиссией послужит семиступенчатый робот.
Серийный вариант обновлённого кросс-купе Skoda Kodiaq GT опять поймали фотошпионы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
И в этот раз это было без камуфляжа.
По всей вероятности, Skoda уже готова к премьере. Наверное, дебют пройдет в последний день лета в Чэнду.
Раньше фотографии кроссовера уже появлялись в интернете. Надо сказать, что новый автомобиль от стандартного Kodiaq будет отличаться измененной радиаторной решеткой, модернизированным задком, другой оптикой, другим задним бампером, чуть изменённым передним и надписью бренда на пятой двери.
Авто будет только 5-местным. Skoda Kodiaq GT под капотом будет иметь турбомотор на 2 л. Правда, варьироваться мощность будет от 186 до 220 лошадиных сил.
Читайте также: В США новый внедорожник Skoda Kodiaq может стать лидером продаж
Автомобиль переднеприводный или полноприводный. Трансмиссией послужит семиступенчатый робот.
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