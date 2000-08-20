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Раздел: Авто  
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В Сети показали новый Skoda Kodiaq GT

В Сети показали новый Skoda Kodiaq GTФотографии кроссовера уже появлялись в интернете.

Серийный вариант обновлённого кросс-купе Skoda Kodiaq GT опять поймали фотошпионы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

И в этот раз это было без камуфляжа.

По всей вероятности, Skoda уже готова к премьере. Наверное, дебют пройдет в последний день лета в Чэнду.

Раньше фотографии кроссовера уже появлялись в интернете. Надо сказать, что новый автомобиль от стандартного Kodiaq будет отличаться измененной радиаторной решеткой, модернизированным задком, другой оптикой, другим задним бампером, чуть изменённым передним и надписью бренда на пятой двери.

Авто будет только 5-местным. Skoda Kodiaq GT под капотом будет иметь турбомотор на 2 л. Правда, варьироваться мощность будет от 186 до 220 лошадиных сил.

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Автомобиль переднеприводный или полноприводный. Трансмиссией послужит семиступенчатый робот.
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 Теги: сеть, Skoda Kodiaq GT, фото

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Сегодня, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
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