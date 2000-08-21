Раздел: Авто
Евросоюз опубликовал статистику по электромобилям
Количество электрических авто возрастает со временем.
Количество электромобилей в Европе в первом полугодии превысило 1 млн, а к концу года должно достигнуть 1,35 млн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Об этом говорится в отчете шведской исследовательской компании EV-Volumes, собирающей данные об электромобилях.
В документе сообщается, что продажи электромобилей за первое полугодие 2018 года в Европе выросли на 42% или на 195 тысяч штук по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отмечается, что рост ускорился во втором квартале: если в первом квартале он составлял 40%, то во втором - 45%.
Количество проданных электромобилей, включая гибридные транспортные средства, превысило 1 миллион, что составляет 2% от общего количества продаваемых автомобилей в Европе. К концу года предсказывается рост числа электромобилей до 1 миллиона 350 тысяч экземпляров.
Лидером по продажам электромобилей в Европе остается Норвегия - здесь в первом полугодии было продано 36,5 тыс. электромобилей. Германия занимает второе место с перспективой перегнать Норвегию к концу года.
На третьем месте Великобритания. 10 июля сообщалось, что в Украине за шесть месяцев украинский парк электромобилей вырос на 1915 авто или в полтора раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.
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На 27 июня в Украине было зарегистрировано 7439 электромобилей.
Количество электромобилей в Европе в первом полугодии превысило 1 млн, а к концу года должно достигнуть 1,35 млн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Об этом говорится в отчете шведской исследовательской компании EV-Volumes, собирающей данные об электромобилях.
В документе сообщается, что продажи электромобилей за первое полугодие 2018 года в Европе выросли на 42% или на 195 тысяч штук по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отмечается, что рост ускорился во втором квартале: если в первом квартале он составлял 40%, то во втором - 45%.
Количество проданных электромобилей, включая гибридные транспортные средства, превысило 1 миллион, что составляет 2% от общего количества продаваемых автомобилей в Европе. К концу года предсказывается рост числа электромобилей до 1 миллиона 350 тысяч экземпляров.
Лидером по продажам электромобилей в Европе остается Норвегия - здесь в первом полугодии было продано 36,5 тыс. электромобилей. Германия занимает второе место с перспективой перегнать Норвегию к концу года.
На третьем месте Великобритания. 10 июля сообщалось, что в Украине за шесть месяцев украинский парк электромобилей вырос на 1915 авто или в полтора раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Читайте также: В Сети показали новый Skoda Kodiaq GT
На 27 июня в Украине было зарегистрировано 7439 электромобилей.
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