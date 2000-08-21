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Раздел: Авто  
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Необычный электрический кроссовер заметили на украинских дорогах

Необычный электрический кроссовер заметили на украинских дорогах В Киеве увидели электромобиль Toyota RAV4 EV.

В Украине продают электрический кроссовер Toyota RAV4 EV, чья «начинка» взята от американского электромобиля Tesla. Этот автомобиль, в частности, был замечен в Киеве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

Компания Toyota выпускала электрический Toyota RAV4 EV с 2012 года по 2014 год. Всего японцы сделали 2 600 экземпляров этой модели, что дает ей право считаться достаточно редкой.

Toyota RAV4 EV оснащается электромотором от электромобиля Tesla. Его мощность достигает 154 л.с. От Tesla взяты и литий-металло-оксидные батареи. До 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 7 секунд при максимальной скорости 161 км/ч.

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На одной подзарядке батареи он проезжает около 166 км (некоторые источники называют цифру в 200 км).
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 Теги: Toyota, кроссовер

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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