Раздел: Авто
Новый внедорожник Hyundai будет иметь внушительные габариты
Автомобиль будет конкурировать с Toyota Land Cruiser.
Компания Hyundai рассматривает возможность выпуска полноразмерного внедорожника, который на рынках Австралии, Ближнего Востока и Северной Америки будет конкурировать с Toyota Land Cruiser. В модельном ряду корейской марки машина расположится на ступеньку выше восьмиместного Palisade, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
По данным австралийского сайта Car Sales, большой внедорожник Hyundai будет на несколько сантиметров длинее Land Cruiser. Однако в отличие от последнего, который в своей основе имеет рамную конструкцию, корейский внедорожник, вероятно, получит несущий кузов.
Официальной информации о гамме силовых установок нет. Наиболее вероятными вариантами считают 3,3-литровую твин-турбо «шестерку» от Kia Stinger (370 сил и 510 Нм момента) и пятилитровый 413-сильный «атмосферник» от Genesis G90. На некоторых рынках также могут быть доступны модификации внедорожника с дизельными двигателями.
Читайте также: Необычный электрический кроссовер заметили на украинских дорогах
Предвестник серийного Hyundai Palisade – концепт-кар HDC-2 Grandmaster – дебютировал в начале июня на региональном автосалоне в Пусане. Прототип отличался огромными размерами, большой хромированной решеткой радиатора, которая визуально объединена с ходовыми огнями в углах капота, и вертикальной оптикой спереди и сзади.
Компания Hyundai рассматривает возможность выпуска полноразмерного внедорожника, который на рынках Австралии, Ближнего Востока и Северной Америки будет конкурировать с Toyota Land Cruiser. В модельном ряду корейской марки машина расположится на ступеньку выше восьмиместного Palisade, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
По данным австралийского сайта Car Sales, большой внедорожник Hyundai будет на несколько сантиметров длинее Land Cruiser. Однако в отличие от последнего, который в своей основе имеет рамную конструкцию, корейский внедорожник, вероятно, получит несущий кузов.
Официальной информации о гамме силовых установок нет. Наиболее вероятными вариантами считают 3,3-литровую твин-турбо «шестерку» от Kia Stinger (370 сил и 510 Нм момента) и пятилитровый 413-сильный «атмосферник» от Genesis G90. На некоторых рынках также могут быть доступны модификации внедорожника с дизельными двигателями.
Читайте также: Необычный электрический кроссовер заметили на украинских дорогах
Предвестник серийного Hyundai Palisade – концепт-кар HDC-2 Grandmaster – дебютировал в начале июня на региональном автосалоне в Пусане. Прототип отличался огромными размерами, большой хромированной решеткой радиатора, которая визуально объединена с ходовыми огнями в углах капота, и вертикальной оптикой спереди и сзади.
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