Раздел: Авто
Audi представила уникальный концепт-кар
Новинка получила три электромотора и блок твердотельных аккумуляторов.
В рамках Monterey Car Week состоялся публичный дебют концептуального электрического суперкара Audi PB18 e-tron. Новинка, построенная в сотрудничестве со специалистами Audi Sport, это технологически переосмысленный спортпрототип LMP1 с подвижным карбоновым монококом и тремя электромоторами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В дизайне Audi PB18 e-tron можно найти стилистические решения, которые компания использовала на другом концепт-каре - автономном бизнес-шаттле Aicon. Помимо этого, два прототипа используют схожую силовую установку с твердотельными аккумуляторами.
Длина Audi PB18 e-tron составляет 4,53 метра, ширина - два метра, высота - 1,15 метра, а размер колесной базы достигает 2,7 метра. По своим габаритам суперкар схож с Bugatti Chiron. Подвеска - независимая на двойных поперечных рычагах с пуш-родом спереди и пулл-родом сзади. Амортизаторы - адаптивные магнетореологические. Масса достигает 1550 килограммов.
На PB18 e-tron она состоит из трех электромотора - один установлен спереди, два - сзади. Суммарная отдача 500 киловатт (680 лошадиных сил) и 830 Нм крутящего момента. Кратковременно пиковая мощностью может составлять до 570 киловатт (775 сил). С места до «сотни» PB18 e-tron разгоняется за две с небольшим секунды, чуть медленнее лемановского прототипа.
Моторы питаются от блока твердотельных аккумуляторов с жидкостным охлаждением. Его емкость - 95 киловатт-часов. Запас хода прототипа по новому циклу испытаний WLTP составляет 500 километров. Использование 800-вольтовой бортовой сети позволяет пополнить заряд батарей за 15 минут. Помимо этого, суперкар поддерживает технологию беспроводной зарядки.
Особенностью концепт-кара стал подвижный монокок, в который интегрировано сиденье водителя и приборная панель. На треке его можно установить посередине, как в гоночном спортпрототипе, а на обычной дороге – сдвинуть вбок, освободив место для пассажира. Это стало возможным за счет использования «электронных» педалей и рулевого управления, без механической связи.
Помимо этого, PB18 e-tron оснащен задним диффузором и антикрылом с механическим управлением, а также 22-дюймовыми колесными дисками и углепластиковыми тормозами.
Читайте также: Новый внедорожник Hyundai будет иметь внушительные габариты
Первой серийной электрической моделью Audi станет кроссовер e-tron. Он будет представлен в сентябре 2018 года.
В рамках Monterey Car Week состоялся публичный дебют концептуального электрического суперкара Audi PB18 e-tron. Новинка, построенная в сотрудничестве со специалистами Audi Sport, это технологически переосмысленный спортпрототип LMP1 с подвижным карбоновым монококом и тремя электромоторами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В дизайне Audi PB18 e-tron можно найти стилистические решения, которые компания использовала на другом концепт-каре - автономном бизнес-шаттле Aicon. Помимо этого, два прототипа используют схожую силовую установку с твердотельными аккумуляторами.
Длина Audi PB18 e-tron составляет 4,53 метра, ширина - два метра, высота - 1,15 метра, а размер колесной базы достигает 2,7 метра. По своим габаритам суперкар схож с Bugatti Chiron. Подвеска - независимая на двойных поперечных рычагах с пуш-родом спереди и пулл-родом сзади. Амортизаторы - адаптивные магнетореологические. Масса достигает 1550 килограммов.
На PB18 e-tron она состоит из трех электромотора - один установлен спереди, два - сзади. Суммарная отдача 500 киловатт (680 лошадиных сил) и 830 Нм крутящего момента. Кратковременно пиковая мощностью может составлять до 570 киловатт (775 сил). С места до «сотни» PB18 e-tron разгоняется за две с небольшим секунды, чуть медленнее лемановского прототипа.
Моторы питаются от блока твердотельных аккумуляторов с жидкостным охлаждением. Его емкость - 95 киловатт-часов. Запас хода прототипа по новому циклу испытаний WLTP составляет 500 километров. Использование 800-вольтовой бортовой сети позволяет пополнить заряд батарей за 15 минут. Помимо этого, суперкар поддерживает технологию беспроводной зарядки.
Особенностью концепт-кара стал подвижный монокок, в который интегрировано сиденье водителя и приборная панель. На треке его можно установить посередине, как в гоночном спортпрототипе, а на обычной дороге – сдвинуть вбок, освободив место для пассажира. Это стало возможным за счет использования «электронных» педалей и рулевого управления, без механической связи.
Помимо этого, PB18 e-tron оснащен задним диффузором и антикрылом с механическим управлением, а также 22-дюймовыми колесными дисками и углепластиковыми тормозами.
Читайте также: Новый внедорожник Hyundai будет иметь внушительные габариты
Первой серийной электрической моделью Audi станет кроссовер e-tron. Он будет представлен в сентябре 2018 года.
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