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Раздел: Авто  
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Жители Токио начали пользоваться услугами беспилотных такси

Жители Токио начали пользоваться услугами беспилотных таксиМашины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью 5,3 км между токийскими районами Отэмати и Роппонги.

Таксомоторные компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP в понедельник начала в тестовом режиме впервые осуществлять перевозки пассажиров на беспилотных автомобилях, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью 5,3 км между токийскими районами Отэмати и Роппонги. Эксперимент продлится до 8 сентября, в день беспилотное такси на базе минивэна Toyota будет совершать по четыре рейса туда-обратно.

Движение по дороге осуществляется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения между рядами, однако за рулем автомобиля все равно сидит водитель, который в экстренной ситуации может вмешаться и взять управление транспортным средством на себя. Для того, чтобы поучаствовать в тестах в качестве пассажира, необходимо было в июле пройти соответствующий отбор. Плата за проезд по маршруту фиксированная и составляет 1500 иен (около 14 долларов).

“Основываясь на результатах этого эксперимента, мы будем стремиться расширить зону передвижения и улучшить обслуживание, поэтому благодарим вас за вашу постоянную поддержку”, - говорится в заявлении компании. В Hinomaru Traffic отметили, что такие беспилотные такси смогут решить проблему нехватки водителей. Такие беспилотные такси в случае успеха тестовых испытаний могут начать курсировать в Токио накануне летних Олимпийских игр 2020 года.

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Японские власти в прошлом году выделили около 2,85 трлн иен (около 25 млрд долларов) на развитие технологий беспилотного управления и создания новых поколений экологически чистых машин. Это абсолютный рекорд за все время ведения таких разработок, которые поддерживает правительство страны. Власти рассчитывают, что к 2030 году каждая пятая машина на японских дорогах будет ездить хотя бы частично без участия водителя.
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 Теги: Токио, беспилотное такси, тест

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Сегодня, 10:41 » Автор: Алена Шимко
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