Раздел: Авто
Жители Токио начали пользоваться услугами беспилотных такси
Машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью 5,3 км между токийскими районами Отэмати и Роппонги.
Таксомоторные компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP в понедельник начала в тестовом режиме впервые осуществлять перевозки пассажиров на беспилотных автомобилях, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью 5,3 км между токийскими районами Отэмати и Роппонги. Эксперимент продлится до 8 сентября, в день беспилотное такси на базе минивэна Toyota будет совершать по четыре рейса туда-обратно.
Движение по дороге осуществляется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения между рядами, однако за рулем автомобиля все равно сидит водитель, который в экстренной ситуации может вмешаться и взять управление транспортным средством на себя. Для того, чтобы поучаствовать в тестах в качестве пассажира, необходимо было в июле пройти соответствующий отбор. Плата за проезд по маршруту фиксированная и составляет 1500 иен (около 14 долларов).
“Основываясь на результатах этого эксперимента, мы будем стремиться расширить зону передвижения и улучшить обслуживание, поэтому благодарим вас за вашу постоянную поддержку”, - говорится в заявлении компании. В Hinomaru Traffic отметили, что такие беспилотные такси смогут решить проблему нехватки водителей. Такие беспилотные такси в случае успеха тестовых испытаний могут начать курсировать в Токио накануне летних Олимпийских игр 2020 года.
Читайте также: Nissan готовится к выпуску собственных беспилотных такси
Японские власти в прошлом году выделили около 2,85 трлн иен (около 25 млрд долларов) на развитие технологий беспилотного управления и создания новых поколений экологически чистых машин. Это абсолютный рекорд за все время ведения таких разработок, которые поддерживает правительство страны. Власти рассчитывают, что к 2030 году каждая пятая машина на японских дорогах будет ездить хотя бы частично без участия водителя.
Таксомоторные компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP в понедельник начала в тестовом режиме впервые осуществлять перевозки пассажиров на беспилотных автомобилях, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью 5,3 км между токийскими районами Отэмати и Роппонги. Эксперимент продлится до 8 сентября, в день беспилотное такси на базе минивэна Toyota будет совершать по четыре рейса туда-обратно.
Движение по дороге осуществляется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения между рядами, однако за рулем автомобиля все равно сидит водитель, который в экстренной ситуации может вмешаться и взять управление транспортным средством на себя. Для того, чтобы поучаствовать в тестах в качестве пассажира, необходимо было в июле пройти соответствующий отбор. Плата за проезд по маршруту фиксированная и составляет 1500 иен (около 14 долларов).
“Основываясь на результатах этого эксперимента, мы будем стремиться расширить зону передвижения и улучшить обслуживание, поэтому благодарим вас за вашу постоянную поддержку”, - говорится в заявлении компании. В Hinomaru Traffic отметили, что такие беспилотные такси смогут решить проблему нехватки водителей. Такие беспилотные такси в случае успеха тестовых испытаний могут начать курсировать в Токио накануне летних Олимпийских игр 2020 года.
Читайте также: Nissan готовится к выпуску собственных беспилотных такси
Японские власти в прошлом году выделили около 2,85 трлн иен (около 25 млрд долларов) на развитие технологий беспилотного управления и создания новых поколений экологически чистых машин. Это абсолютный рекорд за все время ведения таких разработок, которые поддерживает правительство страны. Власти рассчитывают, что к 2030 году каждая пятая машина на японских дорогах будет ездить хотя бы частично без участия водителя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
391
0
Также советуем посмотреть
- Главный вызов для Украины
- Оползень перекрыл дорогу к пяти селам на Прикарпатье
- Донецькі «ідеологи» вже в Москві
- Питоны развлекли австралийцев дракой в бассейне
- Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- В России медведь с канистрой на голове устроил переполох
- Получите плевок в лицо
- На Донбассе за сутки погибли двое военных
- Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
- Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий
- Смешные фотки прохожих, вызывающие много вопросов
- Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково
- Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих
- Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
- Смешные объявления от настоящих юмористов
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
Оставьте свой комментарий