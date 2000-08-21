Раздел: Авто
В Киеве видели самую быструю "двойку" BMW
В Киеве засняли новое купе BMW M2 Competition.
Новый BMW M2 Competition отличается от стандартного купе БМВ М2, прежде всего двигателем. Трехлитровую турбошестерку дополнили деталями от старшей модели М4, что подняло ее мощность до 410 л. с., а пиковый крутящий момент – до 550 Н∙м, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
С 6-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 4,4 с, а с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями – 4,2 с. Максимальная скорость может быть ограничена на отметке в 250 или 280 км/ч.
Оснащение BMW M2 Competition включает электронный задний дифференциал и тормозные диски увеличенного диаметра (400 мм спереди и 380 мм сзади).
Узнать новый БМВ М2 можно по черной решетке радиатора, немного измененному переднему бамперу и новым 19-дюймовым дискам. В салоне появились спортивные кресла.
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Заряженное купе BMW уже официально продается в Украине. Купить BMW M2 Competition можно по цене от 1,84 млн. гривен.
Новый BMW M2 Competition отличается от стандартного купе БМВ М2, прежде всего двигателем. Трехлитровую турбошестерку дополнили деталями от старшей модели М4, что подняло ее мощность до 410 л. с., а пиковый крутящий момент – до 550 Н∙м, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
С 6-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 4,4 с, а с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями – 4,2 с. Максимальная скорость может быть ограничена на отметке в 250 или 280 км/ч.
Оснащение BMW M2 Competition включает электронный задний дифференциал и тормозные диски увеличенного диаметра (400 мм спереди и 380 мм сзади).
Узнать новый БМВ М2 можно по черной решетке радиатора, немного измененному переднему бамперу и новым 19-дюймовым дискам. В салоне появились спортивные кресла.
Читайте также: Renault показала самую быструю модификацию «заряженного» Megane RS
Заряженное купе BMW уже официально продается в Украине. Купить BMW M2 Competition можно по цене от 1,84 млн. гривен.
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