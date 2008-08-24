» » Infiniti презентовала первый электрический родстер
Раздел: Авто  
0

Infiniti презентовала первый электрический родстер

Infiniti презентовала первый электрический родстерПубличная премьера концепта состоялась на Конкурсе элегантности в Пэббл-Бич.

Компания Infiniti представила свой первый электрический родстер под названием Prototype 10, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Новинка получила футуристический дизайн и служит для демонстрации дальнейшего развития новой дизайнерской философии японской марки, которая впервые была показана на прототип Infiniti Q Inspiration.

Отличительными чертами концепт-кара стали длинная и широкая передняя часть кузова, а также узкое ветровое стекло. Создание прототипа курировал дизайн-центр Infiniti в Японии, цифровой разработкой модели занимались в Великобритании, а полностью ручная сборка концепта происходила в студии в Сан-Диего (Калифорния).

Одноместный спидстер получил черный спойлер, необычные, треугольные фонари и большие воздуховоды охлаждения электромотора. В салоне устанавливаются спортивное сиденья, 4-точечные ремни безопасности, а также рулевое колесо в гоночном стиле.

Технические характеристики машины рассекречены не были. К примеру, предшественник концепта - Infiniti Prototype 9 - был оснащен силовым агрегатом от Nissan Leaf второго поколения: синхронным электрическим мотором, развивающим 150 л.с. (110 кВт) и 320 Нм крутящего момента.

В компании лишь подчеркнули, что Prototype 10 намекает на возможность использовать жесткие модульные платформы с плоским полом как базу для всех новых электрифицированных автомобилей, и, тем самым, открыть новую эру в дизайне и компоновке. А пресс-службе бренда пояснили, что именно благодаря плоскому полу сиденье водителя в Prototype 10 установлено настолько низко.

Читайте также: Infiniti презентовала новый электрический гиперкар

Ранее компания Infiniti официально заявила, что первый серийный электрокар марки появится в 2021 г. и будет построен на совершенно новой платформе. Первая полностью «зеленая» модель будет в первую очередь ориентирована на китайский рынок.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Infiniti, электрический родстер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:20 » Автор: Алена Шимко
     253
     0

Похожие новости по теме

Infiniti презентовала новый электрический гиперкар Infiniti презентовала новый электрический гиперкар

В Пэббл-Бич японская марка представила концепт под названием Prototype 10.

Infiniti выпустит новый электрокар Infiniti выпустит новый электрокар

Электрический родстер получит черты концепта Prototype 9.

Infiniti презентовала роскошный пятиметровый концепт Infiniti презентовала роскошный пятиметровый концепт

Infiniti обнародовала первую фотографию своего нового концепта.

Infiniti презентовала серийный электрокар Infiniti презентовала серийный электрокар

Серийное производство новой модели ожидается в конце 2014 года.

Infiniti разрабатывает электрический седан. Фото Infiniti разрабатывает электрический седан. Фото

Серийное производство электрокара Infiniti LE наладится к концу года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх