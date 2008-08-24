Раздел: Авто
Infiniti презентовала первый электрический родстер
Публичная премьера концепта состоялась на Конкурсе элегантности в Пэббл-Бич.
Компания Infiniti представила свой первый электрический родстер под названием Prototype 10, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Новинка получила футуристический дизайн и служит для демонстрации дальнейшего развития новой дизайнерской философии японской марки, которая впервые была показана на прототип Infiniti Q Inspiration.
Отличительными чертами концепт-кара стали длинная и широкая передняя часть кузова, а также узкое ветровое стекло. Создание прототипа курировал дизайн-центр Infiniti в Японии, цифровой разработкой модели занимались в Великобритании, а полностью ручная сборка концепта происходила в студии в Сан-Диего (Калифорния).
Одноместный спидстер получил черный спойлер, необычные, треугольные фонари и большие воздуховоды охлаждения электромотора. В салоне устанавливаются спортивное сиденья, 4-точечные ремни безопасности, а также рулевое колесо в гоночном стиле.
Технические характеристики машины рассекречены не были. К примеру, предшественник концепта - Infiniti Prototype 9 - был оснащен силовым агрегатом от Nissan Leaf второго поколения: синхронным электрическим мотором, развивающим 150 л.с. (110 кВт) и 320 Нм крутящего момента.
В компании лишь подчеркнули, что Prototype 10 намекает на возможность использовать жесткие модульные платформы с плоским полом как базу для всех новых электрифицированных автомобилей, и, тем самым, открыть новую эру в дизайне и компоновке. А пресс-службе бренда пояснили, что именно благодаря плоскому полу сиденье водителя в Prototype 10 установлено настолько низко.
Читайте также: Infiniti презентовала новый электрический гиперкар
Ранее компания Infiniti официально заявила, что первый серийный электрокар марки появится в 2021 г. и будет построен на совершенно новой платформе. Первая полностью «зеленая» модель будет в первую очередь ориентирована на китайский рынок.
Компания Infiniti представила свой первый электрический родстер под названием Prototype 10, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Новинка получила футуристический дизайн и служит для демонстрации дальнейшего развития новой дизайнерской философии японской марки, которая впервые была показана на прототип Infiniti Q Inspiration.
Отличительными чертами концепт-кара стали длинная и широкая передняя часть кузова, а также узкое ветровое стекло. Создание прототипа курировал дизайн-центр Infiniti в Японии, цифровой разработкой модели занимались в Великобритании, а полностью ручная сборка концепта происходила в студии в Сан-Диего (Калифорния).
Одноместный спидстер получил черный спойлер, необычные, треугольные фонари и большие воздуховоды охлаждения электромотора. В салоне устанавливаются спортивное сиденья, 4-точечные ремни безопасности, а также рулевое колесо в гоночном стиле.
Технические характеристики машины рассекречены не были. К примеру, предшественник концепта - Infiniti Prototype 9 - был оснащен силовым агрегатом от Nissan Leaf второго поколения: синхронным электрическим мотором, развивающим 150 л.с. (110 кВт) и 320 Нм крутящего момента.
В компании лишь подчеркнули, что Prototype 10 намекает на возможность использовать жесткие модульные платформы с плоским полом как базу для всех новых электрифицированных автомобилей, и, тем самым, открыть новую эру в дизайне и компоновке. А пресс-службе бренда пояснили, что именно благодаря плоскому полу сиденье водителя в Prototype 10 установлено настолько низко.
Читайте также: Infiniti презентовала новый электрический гиперкар
Ранее компания Infiniti официально заявила, что первый серийный электрокар марки появится в 2021 г. и будет построен на совершенно новой платформе. Первая полностью «зеленая» модель будет в первую очередь ориентирована на китайский рынок.
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