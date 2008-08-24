Раздел: Авто
Появились первые изображения BMW M8 Gran Coupe
Гоночное купе M8 GTE выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).
В Сети появились патентные изображения «заряженной» пятидверки BMW M8 Gran Coupe. По предварительной информации, дебют модели, будущего конкурента Porsche Panamera, состоится в следующем году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Mашина будет оснащаться 4,4-литровым двигателем V8, отдача которого составит около 600 лошадиных сил.
Первая комплектуется новым восьмицилиндровым битурбо мотором 4.4, который выдает 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Время разгона до «сотни» - 3,7 секунды.
Дизельный агрегат - трехлитровая «шестерка» мощностью 320 сил (680 Нм). С таким мотором машина разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды.
Читайте также: BMW готовит к производству 2 Series Gran Coupé
Машина оснащается турбированным двигателем V8, номинальная отдача которого превышает 500 лошадиных сил. Агрегат сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.
В Сети появились патентные изображения «заряженной» пятидверки BMW M8 Gran Coupe. По предварительной информации, дебют модели, будущего конкурента Porsche Panamera, состоится в следующем году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Mашина будет оснащаться 4,4-литровым двигателем V8, отдача которого составит около 600 лошадиных сил.
Первая комплектуется новым восьмицилиндровым битурбо мотором 4.4, который выдает 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Время разгона до «сотни» - 3,7 секунды.
Дизельный агрегат - трехлитровая «шестерка» мощностью 320 сил (680 Нм). С таким мотором машина разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды.
Читайте также: BMW готовит к производству 2 Series Gran Coupé
Машина оснащается турбированным двигателем V8, номинальная отдача которого превышает 500 лошадиных сил. Агрегат сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.
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