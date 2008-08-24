Раздел: Авто
Стали известны новые подробности о SSC Tuatara
На суперкар принимаются предварительные заказы.
Новый автомобиль SSC Tuatara получил своё название в честь ящерицы, которая обитает в Новой Зеландии. И модель не так давно была представлена общественности.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Под капотом этого суперкара будет располагаться битурбированная восьмёрка объёмом в 5.9 литра. Отдача этого невероятного силового агрегата составляет 1 350 лошадиных сил. Если же использовать специализированное адаптированное гоночное топливо марки Е85, то можно будет увеличить мощность суперкара аж до 1 750 лошадях сил. Силовой агрегат весом под две сотни килограммов может раскручиваться до 8 800 оборотов в минуту.
Внешне автомобиль выглядит просто превосходно и полностью отображает специфику современных гоночных машин. Экстерьер дополняют двадцатидюймовые диски.
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В настоящий момент на суперкар принимаются предварительные заказы, однако выпускать модель не начали, так как завершаются подготовительные работы по запуску линии в штате Вашингтон. Производитель сообщил, что эта уникальная и невероятно мощная новинка будет выпущена тиражом всего в сотню экземпляров.
Новый автомобиль SSC Tuatara получил своё название в честь ящерицы, которая обитает в Новой Зеландии. И модель не так давно была представлена общественности.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Под капотом этого суперкара будет располагаться битурбированная восьмёрка объёмом в 5.9 литра. Отдача этого невероятного силового агрегата составляет 1 350 лошадиных сил. Если же использовать специализированное адаптированное гоночное топливо марки Е85, то можно будет увеличить мощность суперкара аж до 1 750 лошадях сил. Силовой агрегат весом под две сотни килограммов может раскручиваться до 8 800 оборотов в минуту.
Внешне автомобиль выглядит просто превосходно и полностью отображает специфику современных гоночных машин. Экстерьер дополняют двадцатидюймовые диски.
Читайте также: Стали известны новые подробности масштабного автопожара в Киеве
В настоящий момент на суперкар принимаются предварительные заказы, однако выпускать модель не начали, так как завершаются подготовительные работы по запуску линии в штате Вашингтон. Производитель сообщил, что эта уникальная и невероятно мощная новинка будет выпущена тиражом всего в сотню экземпляров.
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