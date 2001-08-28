Раздел: Авто
Мерседес представил прототип электрического родстера
Премьера состоялась в США.
Немецкий машиностроительный концерн Mercedes-Benz представил прототип родстера EQ Silver Arrow с 1-м посадочным местом на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, США. Транспортное средство сделано в дизайне W125 образца 1937г, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Новинка получила вместо бензинового силового агрегата V12 полностью электрический движок, который достигает мощности в 750 "лошадей". Транспортное средство может преодолеть до 400 километров расстояния без подзарядки. В базу модели легла архитектура MEG, а окрашенный в серебряный цвет кузов сделали из карбона.
Вероятно, такой мотор применят на большой электрокара, который разместится на вершине линейки EQ. Планируется, что новое авто, которое выйдет уже через 2 года, получит имя EQ S.
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Прототип электрокара Мерседес EQ Silver Arrow длинной в 5,3 метра получил фары в стиле машин EQ, спойлер и 24-дюймовые колеса. В футуристическом интерьере для отделки использовались кожа и дерево. Кроме того, следует упомянуть цифровую приборку и рулевое колесо с сенсорным экраном.
Немецкий машиностроительный концерн Mercedes-Benz представил прототип родстера EQ Silver Arrow с 1-м посадочным местом на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, США. Транспортное средство сделано в дизайне W125 образца 1937г, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Новинка получила вместо бензинового силового агрегата V12 полностью электрический движок, который достигает мощности в 750 "лошадей". Транспортное средство может преодолеть до 400 километров расстояния без подзарядки. В базу модели легла архитектура MEG, а окрашенный в серебряный цвет кузов сделали из карбона.
Вероятно, такой мотор применят на большой электрокара, который разместится на вершине линейки EQ. Планируется, что новое авто, которое выйдет уже через 2 года, получит имя EQ S.
Читайте также: BMW M5 подверглась интересной модификации
Прототип электрокара Мерседес EQ Silver Arrow длинной в 5,3 метра получил фары в стиле машин EQ, спойлер и 24-дюймовые колеса. В футуристическом интерьере для отделки использовались кожа и дерево. Кроме того, следует упомянуть цифровую приборку и рулевое колесо с сенсорным экраном.
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