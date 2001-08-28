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Раздел: Авто  
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Мерседес представил прототип электрического родстера

Мерседес представил прототип электрического родстера Премьера состоялась в США.

Немецкий машиностроительный концерн Mercedes-Benz представил прототип родстера EQ Silver Arrow с 1-м посадочным местом на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, США. Транспортное средство сделано в дизайне W125 образца 1937г, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Новинка получила вместо бензинового силового агрегата V12 полностью электрический движок, который достигает мощности в 750 "лошадей". Транспортное средство может преодолеть до 400 километров расстояния без подзарядки. В базу модели легла архитектура MEG, а окрашенный в серебряный цвет кузов сделали из карбона.

Вероятно, такой мотор применят на большой электрокара, который разместится на вершине линейки EQ. Планируется, что новое авто, которое выйдет уже через 2 года, получит имя EQ S.

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Прототип электрокара Мерседес EQ Silver Arrow длинной в 5,3 метра получил фары в стиле машин EQ, спойлер и 24-дюймовые колеса. В футуристическом интерьере для отделки использовались кожа и дерево. Кроме того, следует упомянуть цифровую приборку и рулевое колесо с сенсорным экраном.

Мерседес представил прототип электрического родстера
Мерседес представил прототип электрического родстера
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 Теги: Мерседес, прототипа

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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