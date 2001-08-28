Раздел: Авто
Легендарный Ferrari продали по рекордной цене
За машину получили почти 50 миллионов долларов.
RM Sotheby's продал автомобиль GTO Series 2 за невиданные $48,4 млн! Это стало новым рекордом мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Этот Ferrari 250 GTO 1962 года, который дважды выиграл в своём классе Targa Florio, продать смогли по цене, ставшей новым мировым рекордом автомобильного рынка - 48 405 000 долларов. Произошло событие знаменательное на автомобильной неделе в Монтерее.
GTO выкатил на сцену пятикратный победитель Le Mans Дерек Белл. Аукционный дом дал старт торгам с $ 35 млн, но ценник быстро взлетел до 40 миллионов долларов. В итоге отдали за 44 миллиона долларов! Зал просто взорвался от аплодисментов.
Считается, что новый владелец GTO - крупный коллекционер, живущий в США. Было построено всего 36 единиц GTO, все из которых сохранились до наших дней. Данный же экземпляр, мы не сомневаемся, самый желанный из них.
Этот автомобиль с шасси 3413 GT оказалось третьим по счёту среди собранных. В качестве тест-машины Ferrari представленный аппарат в 1962 году ехал Targa Florio с Филом Хиллом за рулём. Чемпионом Формулы-1!
Читайте также: Мерседес представил прототип электрического родстера
Шелби Майерс, специалист RM Sotheby's: «Это уже третий раз, когда GTO выставляется на публичную продажу в новом тысячелетии. Перед нами - самая успешная гоночная Ferrari и самая востребованная в коллекционном мире».
RM Sotheby's продал автомобиль GTO Series 2 за невиданные $48,4 млн! Это стало новым рекордом мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Этот Ferrari 250 GTO 1962 года, который дважды выиграл в своём классе Targa Florio, продать смогли по цене, ставшей новым мировым рекордом автомобильного рынка - 48 405 000 долларов. Произошло событие знаменательное на автомобильной неделе в Монтерее.
GTO выкатил на сцену пятикратный победитель Le Mans Дерек Белл. Аукционный дом дал старт торгам с $ 35 млн, но ценник быстро взлетел до 40 миллионов долларов. В итоге отдали за 44 миллиона долларов! Зал просто взорвался от аплодисментов.
Считается, что новый владелец GTO - крупный коллекционер, живущий в США. Было построено всего 36 единиц GTO, все из которых сохранились до наших дней. Данный же экземпляр, мы не сомневаемся, самый желанный из них.
Этот автомобиль с шасси 3413 GT оказалось третьим по счёту среди собранных. В качестве тест-машины Ferrari представленный аппарат в 1962 году ехал Targa Florio с Филом Хиллом за рулём. Чемпионом Формулы-1!
Читайте также: Мерседес представил прототип электрического родстера
Шелби Майерс, специалист RM Sotheby's: «Это уже третий раз, когда GTO выставляется на публичную продажу в новом тысячелетии. Перед нами - самая успешная гоночная Ferrari и самая востребованная в коллекционном мире».
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