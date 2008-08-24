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Раздел: Авто  
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В Киеве видели редкий электрокроссовер Toyota

В Киеве видели редкий электрокроссовер ToyotaВ Украине продают электрический кроссовер Toyota RAV4 EV, чья «начинка» взята от американского электромобиля Tesla.

Этот автомобиль, в частности, был замечен в Киеве. Компания Toyota выпускала электрический Toyota RAV4 EV с 2012 года по 2014 год. Всего японцы сделали 2 600 экземпляров этой модели, что дает ей право считаться достаточно редкой. Вообще-то, Toyota с самого начала планировала для этого кроссовера только два модельных года выпуска, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Он был создан для того, чтобы удовлетворить требования штата Калифорния по уровню выбросов в атмосферу вредных веществ. В то время у японцев ещё не было собственных серьезных разработок в области электромоторов и литий-ионных батарей, поэтому они заключили контракт с компанией Tesla Motors. Toyota RAV4 EV оснащается электромотором от электромобиля Tesla. Его мощность достигает 154 л.с. От Tesla взяты и литий-металло-оксидные батареи. До 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 7 секунд при максимальной скорости 161 км/ч. На одной подзарядке батареи он проезжает около 166 км (некоторые источники называют цифру в 200 км). И вот Toyota RAV4 EV теперь продают в Украине. Понятно, что их доставляют из США.

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Новый такой электрический кроссовер на американском рынке стоил около 50 тыс. долларов. За сколько их продают украинцам – пока нам не известно.
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 Теги: Toyota, электрокроссовер, Киев, Toyota RAV4 EV

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Сегодня, 11:11 » Автор: Алена Шимко
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