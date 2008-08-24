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Раздел: Авто  
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Составлен рейтинг популярности украинских авто на еврономерах

Составлен рейтинг популярности украинских авто на еврономерахРейтинг популярности автомобилей на еврономерах на украинском вторичном рынке возглавили машины производства Volkswagen.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Предложения по так называемым "евробляхам" вывели в отдельные разделы крупнейшие украинские доски объявлений. Подобрать такое авто можно и за нескольких сотен долларов, но большинство сделок совершается в диапазоне 1,5-2 тысячи долларов.

Как отмечает издание, уже есть предложения авто премиум класса на еврономерах, цена которых все равно ниже, чем их аналогов с украинскими госсзнаками.

По данным издания, до конца лета "евробляхы" уже занимают 19% вторичного рынка. То есть, каждый пятый проданный на "вторичке" в августе автомобиль был на еврономерах. Количество сделок на украинском рынке ежемесячно составляет 8-12 тыс.

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Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта, которая позволит снизить акцизы на растаможивание авто и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.
Составлен рейтинг популярности украинских авто на еврономерах
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 Теги: Украина, еворномера, евробляхи, рейтинг

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Сегодня, 14:26 » Автор: Алена Шимко
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