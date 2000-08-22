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Раздел: Авто  
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Land Rover построил беспилотник с глазами

Land Rover построил беспилотник с глазамиLand Rover разрабатывает автономные системы управления.

Компания Jaguar Land Rover разработала беспилотную капсулу с виртуальными глазами. Ее используют в рамках правительственной программы U. K. Autodrive, цель которой - выяснить, как автономные автомобили могут воспроизводить поведение и реакции человека при движении. В частности, речь идет об имитации зрительного контакта между пешеходом и водителем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

По замыслу инженеров, глаза должны продемонстрировать пешеходу, что беспилотник его увидел и собирается остановиться перед переходом. В то же самое время команда когнитивных психологов фиксирует уровень доверия до и после зрительного контакта, определяя, может ли такая имитация повысить уверенность пешехода в том, что автомобиль остановится и пропустит его.

Ранее сообщалось, что Land Rover разрабатывает автономные системы управления для бездорожья и тяжелых погодных условий. В рамках проекта CORTEX компания планируется создать «пятимерную» матрицу сенсоров, способную обеспечить четвертый и пятый уровень автономности. Для работы электроника будет использовать возможности искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения.

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В состав матрицы входят акустические датчики, камеры, радары, детекторы света и лазерные дальномеры. Информация от них поступает на вычислительную платформу, обрабатывается в режиме реального времени и используется для построения безопасного маршрута.
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 Теги: Land Rover, беспилотник

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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