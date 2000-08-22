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Раздел: Авто  
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Toyota отказалась от имени Auris

Toyota отказалась от имени AurisВся линейка Auris будет переименована.

Компания Toyota решила отказаться от имени Auris на всех мировых рынках. Теперь эта линейка будет переименована в «Короллы».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Название «Аурис» японский производитель использовал с 2006 года: под этим именем на европейский рынок вышел хэтчбек, построенный на платформе Corolla. При этом в Японии и Австралии эти же пятидверки (а позже еще и универсал) все равно продавали как «Короллы». В США машина называлась Scion iM, но после ликвидации бренда тоже получила такое же название.

Новое поколение хэтчбека, пока еще под именем Auris, дебютировало в марте этого года на Женевском моторшоу, а премьера модификации с кузовом универсал анонсирована на октябрьский автосалон в Париже. Вся линейка Auris будет переименована в «Короллы» с выходом на рынок этих новых машин в 2019 году.

Новое поколение модели построено на платформе, сделанной с использование архитектуры TNGA, использованной при создании шасси Prius и Camry. В США хэтчбек доступен со 168-сильным атмосферником 2.0, а в Европе с двумя гибридными силовыми установками мощностью 122 и 180 сил.

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Хэтчбек и универсал Auris в России сейчас не продается. У нас доступен только седан Corolla. Четырехдверка также должна сменить поколение в ближайшем времени. Она, вероятно, потом доберется и до российского рынка.
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 Теги: Toyota, Auris, отказ

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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