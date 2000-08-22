Раздел: Авто
Toyota отказалась от имени Auris
Вся линейка Auris будет переименована.
Компания Toyota решила отказаться от имени Auris на всех мировых рынках. Теперь эта линейка будет переименована в «Короллы».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Название «Аурис» японский производитель использовал с 2006 года: под этим именем на европейский рынок вышел хэтчбек, построенный на платформе Corolla. При этом в Японии и Австралии эти же пятидверки (а позже еще и универсал) все равно продавали как «Короллы». В США машина называлась Scion iM, но после ликвидации бренда тоже получила такое же название.
Новое поколение хэтчбека, пока еще под именем Auris, дебютировало в марте этого года на Женевском моторшоу, а премьера модификации с кузовом универсал анонсирована на октябрьский автосалон в Париже. Вся линейка Auris будет переименована в «Короллы» с выходом на рынок этих новых машин в 2019 году.
Новое поколение модели построено на платформе, сделанной с использование архитектуры TNGA, использованной при создании шасси Prius и Camry. В США хэтчбек доступен со 168-сильным атмосферником 2.0, а в Европе с двумя гибридными силовыми установками мощностью 122 и 180 сил.
Читайте также: Шпионские фотографии нового хэчтбека Toyota Auris
Хэтчбек и универсал Auris в России сейчас не продается. У нас доступен только седан Corolla. Четырехдверка также должна сменить поколение в ближайшем времени. Она, вероятно, потом доберется и до российского рынка.
Компания Toyota решила отказаться от имени Auris на всех мировых рынках. Теперь эта линейка будет переименована в «Короллы».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Название «Аурис» японский производитель использовал с 2006 года: под этим именем на европейский рынок вышел хэтчбек, построенный на платформе Corolla. При этом в Японии и Австралии эти же пятидверки (а позже еще и универсал) все равно продавали как «Короллы». В США машина называлась Scion iM, но после ликвидации бренда тоже получила такое же название.
Новое поколение хэтчбека, пока еще под именем Auris, дебютировало в марте этого года на Женевском моторшоу, а премьера модификации с кузовом универсал анонсирована на октябрьский автосалон в Париже. Вся линейка Auris будет переименована в «Короллы» с выходом на рынок этих новых машин в 2019 году.
Новое поколение модели построено на платформе, сделанной с использование архитектуры TNGA, использованной при создании шасси Prius и Camry. В США хэтчбек доступен со 168-сильным атмосферником 2.0, а в Европе с двумя гибридными силовыми установками мощностью 122 и 180 сил.
Читайте также: Шпионские фотографии нового хэчтбека Toyota Auris
Хэтчбек и универсал Auris в России сейчас не продается. У нас доступен только седан Corolla. Четырехдверка также должна сменить поколение в ближайшем времени. Она, вероятно, потом доберется и до российского рынка.
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