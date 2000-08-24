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Раздел: Авто  
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Эксперты назвали лучшие автомобили для перепродажи

Эксперты назвали лучшие автомобили для перепродажи Продавая эти машины, можно хорошо заработать.

Эксперты агентства Hagerty назвали ТОП-10 автомобилей 2018 года, которые в будущем могут стать гордостью любого автомобильного коллекционера. Среди них есть вполне доступные модели, чья стоимость с годами только увеличится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Subaru WRX STI Type RA - $49,855

Топовая версия модели Subaru WRX (см. фото вверху) оснащается двигателем с турбонаддувом мощностью 300 л.с. Стоит такой автомобиль дорого, но его производство ограничено в 500 экземпляров, а это гарантирует их уникальность.

Porsche 718 Cayman / 718 Boxster GTS - $80,850 / $82,950

Многие модели Porsche являются украшением автомобильных коллекций. Вероятно, купе Cayman и родстер Boxster тоже станут коллекционными. Время покажет.

Lexus LC 500 - $92,995

Люксовое спортивное купе Lexus LC 500 2018 оснащается 5,0 л мотором V8 мощностью 471 л.с. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также есть гибридная версия с 3,5 л двигателем и электромотором.

Kia Stinger GT - $39.250

Под капотом у спортивного среднеразмерного седана Kia Stinger GT с полным приводом располагается твин-турбо двигатель V6 мощностью 365 л.с. Популярность седанов падает в пользу кроссоверов, но только не популярность Stinger GT.

Jeep Wrangler - $29,440

Обновленный Jeep Wrangler продается в стандартной двухдверной версии и в удлиненном варианте Unlimited с четырьмя дверьми. Это массовая модель, поэтому коллекционерам интересны только ее первые экземпляры и специальные версии.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk - $87,695

Высокопроизводительный Trackhawk оснащается двигателем V8 с наддувом мощностью 707 л.с. Этот автомобиль сочетает в себе скорость и отличные внедорожные характеристики. В этом с ним практически никто не может сравниться.

Honda Civic Type-R - $35,595

Быстрое компактное купе Honda Civic Type-R оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем с турбонаддувом мощностью 303 «лошадей». У этой модели есть все шансы, чтобы стать коллекционным автомобилем.

Dodge Challenger SRT Demon - $86,390

Всего будет выпущено 3 300 экземпляров Dodge Challenger SRT Demon (версии 2019 года не запланировано). К тому же у него мотор мощностью 840 л.с. Всё это гарантирует, что скоро за этой моделью будут «гоняться» коллекционеры.

Chevrolet Camaro ZL1 1LE - $71,295

Chevrolet Camaro ZL1 1LE – это высокопроизводительная версия Camaro. Модель 2018 года имеет новый пакет «Extreme Track Package». Под капотом находится мотор V8 с наддувом мощностью 650 л.с.

Audi RS 3 - $59,075

Audi RS 3 – это спортивный вариант самого маленького седана в линейке Audi. Он оснащается пятицилиндровым 2,5 л двигателем с турбонаддувом мощностью 400 л.с.

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Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды.
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 Теги: автомобили, перепродажа

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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