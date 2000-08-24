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Раздел: Авто  
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Сотрудник BMW прокомментировал выпуск девятой серии

Сотрудник BMW прокомментировал выпуск девятой серии Новый автомобиль может стать большим конкурентом Maybach.

Новое купе BMW 8 Series по-прежнему является очень новым предложением в большом и интересном сегменте гранд туризмо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Плюс ко всему, мы еще не видели четырехдверного Gran Coupe. Конечно, автопроизводители привыкли планировать надолго вперед, поэтому мало кого удивило, что руководство BMW в Мюнхене рассматривает выпуск 9 серии, чтобы еще больше проникнуть в сегмент роскошных автомобилей.

Шеф-дизайнер BMW Адриан Ван Хойдонк в недавнем интервью не опроверг вопрос про 9 серию, однако и не отрицал возможное появление большого конкурента Maybach. Он скорее даже намекнул, что проект находится в стадии разработки.

"Скажем так, мы не останавливаемся на достигнутом. Наша задача заключается в том, чтобы иметь больше идей, чем мы можем фактически произвести моделей. Наоборот было бы очень плохо. Мы с моей командой сейчас смотрим в 2021 год и далее - до 2030 года. У нас масса планов."

Конечно, вряд ли в ближайшее время в Нюрбургринге начнутся испытания большого прототипа. Логика говорит о том, что производитель сначала оценит успех 8 Series Gran Coupe, прежде, чем решиться всерьез считать варианты по выпуску чего-то еще более крупного и дорогого. Официальный дебют модели должен состояться в начале следующего года и затем должно пройти еще какое-то время для понимания ситуации на рынке.

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С другой стороны, посмотрим, как будут обстоять дела у BMW с новым большим кроссовером X7. Возможно, компания решит, что развиваться в этом направлении более предпочтительно. Время покажет.
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 Теги: BMW, планы

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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