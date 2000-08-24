Раздел: Авто
Историк показал невоплощенные концепты "Запорожца"
Автомобиль мог иметь совсем другой внешний вид.
Известный в Запорожье историк и краевед Роман Акбаш показал в соцсети Faceboоk кадры того, какой должна была быть выпускаемая на Запорожском автомобильном заводе машина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Суббота.
На редких снимках изображен дизайн “Запорожца”, каким его хотели видеть сотрудники завода “Коммунар” 60 лет назад.
К сожалению, мечтам конструкторов так и не суждено было сбыться.
Читайте также: Украинские военные автомобили оснастили американскими РЛС
А на следующем фото те самые конструкторы, которые разработали этот весьма современный и прогрессивный даже по нынешним меркам дизайн Запорожца.
Известный в Запорожье историк и краевед Роман Акбаш показал в соцсети Faceboоk кадры того, какой должна была быть выпускаемая на Запорожском автомобильном заводе машина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Суббота.
На редких снимках изображен дизайн “Запорожца”, каким его хотели видеть сотрудники завода “Коммунар” 60 лет назад.
К сожалению, мечтам конструкторов так и не суждено было сбыться.
Читайте также: Украинские военные автомобили оснастили американскими РЛС
А на следующем фото те самые конструкторы, которые разработали этот весьма современный и прогрессивный даже по нынешним меркам дизайн Запорожца.
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