» » Историк показал невоплощенные концепты "Запорожца"
Раздел: Авто  
0

Историк показал невоплощенные концепты "Запорожца"

Историк показал невоплощенные концепты "Запорожца" Автомобиль мог иметь совсем другой внешний вид.

Известный в Запорожье историк и краевед Роман Акбаш показал в соцсети Faceboоk кадры того, какой должна была быть выпускаемая на Запорожском автомобильном заводе машина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Суббота.

На редких снимках изображен дизайн “Запорожца”, каким его хотели видеть сотрудники завода “Коммунар” 60 лет назад.

Историк показал невоплощенные концепты "Запорожца"
Историк показал невоплощенные концепты "Запорожца"
Историк показал невоплощенные концепты "Запорожца"


К сожалению, мечтам конструкторов так и не суждено было сбыться.

Читайте также: Украинские военные автомобили оснастили американскими РЛС

А на следующем фото те самые конструкторы, которые разработали этот весьма современный и прогрессивный даже по нынешним меркам дизайн Запорожца.

Историк показал невоплощенные концепты "Запорожца"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Запорожец, концепты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
     1132
     0

Похожие новости по теме

Украинские военные автомобили оснастили американскими РЛС Украинские военные автомобили оснастили американскими РЛС

Модификацию выполнили для службы в зоне ООС.

Дизайнер создал интересный концепт Дизайнер создал интересный концепт "Запорожца" будущего

Автомобиль имеет интересный внешний вид.

В Сети показали бильярдный стол, сделанный из старого В Сети показали бильярдный стол, сделанный из старого "Запорожца"

Переделанный автомобиль находится в городе Запорожье.

В Сети появился концепт нового «Запорожца» В Сети появился концепт нового «Запорожца»

Подробности о возможной «начинке» малолитражки отсутствуют

Опубликовано фото уникального Опубликовано фото уникального "Запорожца"

В сети появился необычный винтажный «Запорожец»

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх