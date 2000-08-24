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Раздел: Авто  
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Renault представил первый купе-кроссовер Arkana

Renault представил первый купе-кроссовер ArkanaПервый купе-кроссовер Renault пока является концепт-каром, но станет серийным в 2019 году.

Представлены официальные фото Renault Arkana, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Модель примечательна тем, что построена на агрегатах Renault Duster 2018. Хотя внешне автомобиль ничем не напоминает собрата. У него покатая форма крыши, высокая оконная линия и короткие свесы кузова.

В дизайне преобладают плавные формы. Передняя часть решена в духе Renault Koleos и Megane – с широкой решеткой радиатора и тоненькими изогнутыми ходовыми огнями. Сзади бросается в глаза заостренный спойлер.

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Характеристики Рено Аркана 2019 пока не разглашают, уточняют только, что автомобиль будет мощным и экономичным. Скорее всего, под его капотом пропишется бензиновый турбомотор, хотя не исключено появление и дизельной версии.
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 Теги: Renault, Arkana

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Сегодня, 12:28 » Автор: Алена Шимко
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