Раздел: Авто
Renault представил первый купе-кроссовер Arkana
Первый купе-кроссовер Renault пока является концепт-каром, но станет серийным в 2019 году.
Представлены официальные фото Renault Arkana, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Модель примечательна тем, что построена на агрегатах Renault Duster 2018. Хотя внешне автомобиль ничем не напоминает собрата. У него покатая форма крыши, высокая оконная линия и короткие свесы кузова.
В дизайне преобладают плавные формы. Передняя часть решена в духе Renault Koleos и Megane – с широкой решеткой радиатора и тоненькими изогнутыми ходовыми огнями. Сзади бросается в глаза заостренный спойлер.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Arkana
Характеристики Рено Аркана 2019 пока не разглашают, уточняют только, что автомобиль будет мощным и экономичным. Скорее всего, под его капотом пропишется бензиновый турбомотор, хотя не исключено появление и дизельной версии.
Представлены официальные фото Renault Arkana, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Модель примечательна тем, что построена на агрегатах Renault Duster 2018. Хотя внешне автомобиль ничем не напоминает собрата. У него покатая форма крыши, высокая оконная линия и короткие свесы кузова.
В дизайне преобладают плавные формы. Передняя часть решена в духе Renault Koleos и Megane – с широкой решеткой радиатора и тоненькими изогнутыми ходовыми огнями. Сзади бросается в глаза заостренный спойлер.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Arkana
Характеристики Рено Аркана 2019 пока не разглашают, уточняют только, что автомобиль будет мощным и экономичным. Скорее всего, под его капотом пропишется бензиновый турбомотор, хотя не исключено появление и дизельной версии.
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