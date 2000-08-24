Раздел: Авто
Тюнеры "прокачали" старенький Volkswagen Golf
Тюнеры доработали Volkswagen Golf пятого поколения, добавив ему, в том числе, и уникальные кастомные 18-дюйовые колесные диски.
Не каждый автомобиль может похвастаться такими дисками, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Серийное производство пятого поколения VW Golf закончилось десять лет назад. Сейчас автолюбителям предлагают седьмое поколение этого популярного немецкого компактного хэтчбека, а Volkswagen уже работает над его восьмым поколением (его дебют ожидается в 2019 году).
Но кто-то из автолюбителей вспомнил про VW Golf пятого поколения. Вернее, про его один экземпляр. В результате получился интересный тюнингованный «Гольф». Вначале даже может показаться, что это рендерное изображение. Но это не так. Перед нами самый настоящий реальный автомобиль.
Читайте также: Немцы "прокачали" Volkswagen Golf
Тюнингованный Golf имеет очень маленький дорожный просвет, что нам не очень нравится. Зато мы в восторге от его кастомных колесных дисков, сделанных CCW Classic. Ранее такими колесными дисками оснащались Toyota Supra, Ford Mustang и Chevrolet Corvette. Все эти модели гораздо быстрей, чем старенький «Гольф». Тем не менее, такие диски очень подходят немецкому компактному хэтчбеку. Смотрите и судите сами.
Не каждый автомобиль может похвастаться такими дисками, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Серийное производство пятого поколения VW Golf закончилось десять лет назад. Сейчас автолюбителям предлагают седьмое поколение этого популярного немецкого компактного хэтчбека, а Volkswagen уже работает над его восьмым поколением (его дебют ожидается в 2019 году).
Но кто-то из автолюбителей вспомнил про VW Golf пятого поколения. Вернее, про его один экземпляр. В результате получился интересный тюнингованный «Гольф». Вначале даже может показаться, что это рендерное изображение. Но это не так. Перед нами самый настоящий реальный автомобиль.
Читайте также: Немцы "прокачали" Volkswagen Golf
Тюнингованный Golf имеет очень маленький дорожный просвет, что нам не очень нравится. Зато мы в восторге от его кастомных колесных дисков, сделанных CCW Classic. Ранее такими колесными дисками оснащались Toyota Supra, Ford Mustang и Chevrolet Corvette. Все эти модели гораздо быстрей, чем старенький «Гольф». Тем не менее, такие диски очень подходят немецкому компактному хэтчбеку. Смотрите и судите сами.
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